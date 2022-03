Will Smith le pide disculpas a Chris Rock tras una acción que inició la Academia

Tras la polémica mundial desatada por el cachetazo de Will Smith a Chris Rock durante los premios Oscar de este domingo, se esperaba que en algún momento llegara la disculpa del actor hacia el humorista por su violento accionar. Casi un día después del hecho, el artista que le propinó un golpe a su colega publicó un sentido texto en la red.

Mientras Chris Rock optó por permanecer en silencio luego de ser abofeteado, Will Smith compartió unas palabras a través de las redes sociales.

“En cualquiera de sus formas, la violencia es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia, fue inaceptable e inexcusable. Que se burlen de mí es parte de este trabajo, pero una burla sobre la condición médica de Jada fue más de lo que pude tolerar, y reaccioné emocionalmente”, comenzó Will Smith.

Luego se dirigió a Chris Rock y expresó: “Me gustaría diculparme públicamente con vos, Chris. Me pasé de la línea, y me equivoqué. Me avergüenza lo que hice y mi accionar no se condice con el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”.

Sobre el final del extenso texto, Will Smith enfatizó: “También quisiera disculparme con la Academia, con los productores del show, todos los asistentes y quienes lo estaban viendo en todo el mundo. También quisiera disculparme con la familia Williams, y mi familia de Rey Ricardo. Me arrepiento profundamente de que mi comportamiento haya contaminado lo que, de otra manera, hubiera sido un hermoso viaje para todos nosotros. Todavía soy un ‘trabajo en proceso’. Sinceramente, Will”.

Más allá de las palabras del actor que se comportó de manera violenta, se especula con que el motivo de la publicación de sus disculpas tiene que ver con la decisión de la Academia de iniciar una "investigación formal" de los polémicos hechos para así evaluar posibles acciones contra Will Smith.

“La Academia condena las acciones del Sr. Smith en la transmisión de anoche. Hemos comenzado oficialmente una investigación formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California“, afirma el escueto parte que se dio a conocer a través del sitio The Hollywood Reporter.