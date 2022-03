Alopecia: de qué se trata la enfermedad que padece Jada Pinkett, y por la que Will Smith golpeó a Chris Rock

La noche de los Oscar, como siempre, tuvo sus altibajos. Luego de una extraña edición en 2021, todos esperaban sorpresas en esta entrega de premios. Aunque probablemente nadie imaginaba que podría darse una escena como la de Will Smith abofeteando a Chris Rock sobre el escenario. ¿Actuada o real? La escena descolocó al público en un primer momento, pero enseguida se supo que había sido algo espontáneo.

¿Qué fue lo que molestó a Smith al punto de no poder contener sus impulsos? Una desafortunada referencia de Rock a la cabeza rapada de su esposa. "Mantené el nombre de mi esposa lejos de tu puta boca", le gritó luego de la escena el indignado actor al presentador que comentó en el micrófono que había recibido un golpe. Minutos más tarde, al recibir su estatuilla como Mejor Actor por la interpretación de Richard Williams en Rey Richard, Will Smith se refirió no sólo al hecho violento sino a la alopecia que padece su esposa, Jada Pinkett.

"Richard fue un defensor de su familia, en este momento de mi vida, yo estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga. Haciendo esta película pude proteger a la actriz Aunjanue Ellis, a la actriz que protagonizó a Serena y Venus. Me están llamando en la vida que ame a las personas y que las proteja. Yo se que al hacer lo que hacemos debemos enfrentar el abuso. Debemos tener que soportar que personas te falten el respeto y hacer como que todo esté bien. Richard me dijo que en tu momento más alto debes tener cuidado porque es cuando viene el diablo. Quiero transmitir amor, quiero agradecer a Venus y a Serena por confiar en mí para contar su historia. Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados en mi categoría, este es un momento hermoso, y no lloro por el premio, sino que se trata de echar luz sobre la gente. Me veo como un padre loco, como le decían a Richard Williams, pero el amor te hace hacer cosas locas. Gracias y espero que la academia me vuelva a invitar", dijo Smith en su discurso, antes de que la Academia enviara un mensaje repudiando cualquier expresión de violencia.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Jada Pinkett ya había hablado públicamente de su alopecia

Se estima que más de la mitad de la población padece alopecia en algún momento de su vida. Y las celebrities no son la excepción. Jada Pinkett ya había hablado de su problema en diciembre. A fin de año compartió un video en el que expresaba: "Mamá tendrá que cortárselo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así Esta alopecia y yo vamos a ser amigas… ¡y punto!".

Entonces, ella misma compartió que padecía alopecia, "He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren eso”, decía mientras en el video señalaba una marca sobre el cuero cabelludo que fue la que la llevó a tomar la decisión de raparse. Enseguida comentaba: “Apareció así y esto va a ser un poco más difícil de ocultar; así que pensé en compartirlo para que no me hagan preguntas”.

No era la primera vez que hacía referencia a la enfermedad que Pinkett hablaba de su probema: en 2018, durante una edición de Red Table Talk, confesó: "Esto es algo de lo que no he querido hablar antes porque no es fácil de enfrentar, pero creo que llegó el momento de hacerlo. Me encuentro peleando con problemas de pérdida de cabello. Un día estaba en la ducha y, de golpe, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos y pensé: ‘Dios mío, me estoy quedando calva’. Fue un momento de mi vida en el que, literalmente, me quedé temblando del miedo. Por eso es que oculto mi cabello”.

Qué es la alopecia, enfermedad que padece Jada Pinkett

La alopecia es la pérdida de cabello que puede afectar sólo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo. Se estima que 1 de cada 6 mujeres padece esta enfermedad que puede ser causada por diversos factores.

Algunas causas de alopecia señaladas por expertos son: anemia o falta de depósitos de hierro, alteración de las hormona tiroideas, efectos secundarios de ciertas medicinas o situaciones de alto stress, entre muchas otras.

Los especialistas distinguen las alopecias en dos grandes grupos: cicatriciales -en las que el pelo que se pierde no se recupera- y las que no lo son (el caso más frecuente). En muchos casos, cuando se trata de alopecias no cicatriciales, los expertos señalan que la recuperación puede llevar de 6 a 12 meses. Sin embargo, recomiendan siempre consultar a un especialista ya que, aunque la situación se revierta, podría convertirse en un problema crónico.

Ante una situación de alopecia o caída del cabello, es aconsejable acudir a un especialista ya que la situación puede estabilizarse o incluso revertirse en muchos casos. Para el tratamiento se utilizan desde lociones y medicamentos de vía oral hasta mesoterapia luces led y plasma rico en plaquetas y luz led, entre otros.