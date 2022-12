Enojo de familiares de Cromañón por una decisión que demora Alberto Fernández

Sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón entregaron este mediodía en la Casa Rosada un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández para que se haga efectiva la expropiación del lugar donde funcionaba el local bailable en el que la noche del 30 de diciembre de 2004 murieron 194 personas por un incendio durante un recital de Callejeros.

Los familiares buscan que se cumpla la Ley que declaró "de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde funcionaba Cromañón" en Bartolomé Mitre 3.038/78, sancionada por el Senado en octubre pasado. En ese lugar los familiares impulsan el desarrollo de un espacio para la memoria de las víctimas.

La nota, con la firma de nueve organizaciones, sostiene que "el efectivo resguardo de las condiciones estructurales del inmueble, como así también de la huella que ha quedado donde sucedió la masacre ha sido para nosotros en estos cuatro años el principal y permanente motivo de movilización y demanda".

Y hacen hincapié en "la incertidumbre respecto de su conservación". Además, considera que "el Poder Ejecutivo tiene la herramienta legal precisa para la inmediata toma de posesión del inmueble" y afirma que "ese debe ser el camino a seguir, para poder preservar el inmueble, mientras se discute la mejor reglamentación posible de la Ley".

El destino del predio

Representantes de las organizaciones ratificaron que el inmueble donde funcionó Cromañón estaba a nombre de una empresa off shore radicada en Uruguay llamada Nueva Zarelux, pero su verdadero dueño es Rafael Levy, quien fue condenado a cuatro años y medio de prisión como responsable de varias decisiones vinculadas con el funcionamiento del lugar.

En ese sentido, recordaron que hasta 2018 la situación del inmueble estaba judicializada pero en octubre de ese año el Tribunal Oral en lo Criminal 24 devolvió la posesión a la empresa de Levy y que ,dicha devolución, no fue correctamente notificada a familiares y sobrevivientes. Este acto impidió que se puedan retirar del lugar las pertenencias de los fallecidos y sobrevivientes. Los familiares aseguran que dentro de Cromañón quedaron diversos objetos de un alto valor simbólico y afectivo para las familias que fueron tirados cuando se realizaron reformas en el lugar.

Por último, en el texto entregado por las organizaciones "Coordinadora Cromañón", "El Camino es Cultural", "Movimiento Cromañón", "Ni Olvido Ni Perdón", "No Nos Cuenten Cromañón", "Organización 30 de Diciembre", "Que No Se Repita", "Sin Derechos No Hay Justicia", y "Plaza de la Memoria los pibes de Cromañón Presentes" se solicita ser tenidos en cuenta al momento de la reglamentación de la ley "para su elaboración, redacción y puesta en funcionamiento".