La insólita propuesta contra el campo de un intendente cercano a Cristina Fernández de Kirchner

Mientras el Gobierno pelea por aumentar el ingreso de dólares por las exportaciones, los distintos sectores del Frente de Todos debaten sobre cómo enfrentar esta situación. El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, un hombre cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, reclamó profundizar el modelo y lanzó una insólita propuesta al pedir la "expropiación" de la producción de soja.

"Tenemos que hablar de emergencia económica. Tenemos que empezar a hablar no de expropiar un campo, pero si aquello que es renovable como la soja. Tenemos que profundizar un modelo", sostuvo Zurro en declaraciones a El Destape Radio.

La declaración de Zurro tiene lugar en la misma semana en la que el Banco Central (BCRA) anunció la implementación de un "dólar soja" para que los productores liquiden la cosecha antes del 31 de agosto. A través de esa medida, el BCRA espera captar 2500 millones de dólares, según reconoció su titular, Miguel Pesce.

Tuve el honor de entregarle a @CFKArgentina nuestra propuesta para transformar en trabajo a los planes sociales que se otorgan en #Pehuajó. Esta iniciativa también se la envié al Ministro de Desarrollo Social de la Nación. pic.twitter.com/I2wKHijiJu — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) June 22, 2022

Zurro cuestionó este viernes la medida de incentivos hacia los productores y consideró que el Estado “tiene que tener un poder real”. "Cuando vos tenés las cosas resueltas, tenés que avanzar. El derrame es un asco", completó Zurro..

"Están dudando en liquidar o no liquidar la soja y me parece que se tendría que sacar algún Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obligarlos a liquidar la soja porque el país está en un momento muy complejo y si en ese momento muy complejo los que más tienen no quieren poner nada me parece que estamos equivocados", había afirmado el intendente de Pehuajó hace unos días en diálogo con FM La Patriada.

El jefe comunal de Pehuajó se reunió con Cristina Kirchner a finales de junio en una de las oficinas del Senado. En ese encuentro, el intendente le llevó la propuesta de trasladar el control de los planes sociales desde los movimientos sociales a los intendentes, una propuesta que la vicepresidente respaldó con fuerza.

“Con Pablo Zurro, Intendente de Pehuajó, que me acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al ministro de Desarrollo Social de la Nación”, contó Cristina Kirchner el 23 de junio.