¿Qué hace de la navidad una fiesta tan mágica?

La Navidad siempre se vivió como algo mágico. De niños siempre esperamos ansiosos esta fecha para ver qué nos esperaba abajo del arbolito de Navidad.

Tras una espera que se iba alimentando de fantasía con variedad de películas semanas antes -aunque muchas las repetíamos- siempre queríamos volver a verlas para volver a sentir esa magia que caracteriza a la navidad.

Aunque de grandes, mientras vamos creciendo, la Navidad comienza a vivirse de manera distinta. Pero esa magia que caracteriza al espíritu navideño sigue intacta y es la que nos hace recordar esta fecha con muchísima emoción.

“Si vos pasaste una buena vida con los que se fueron, con amor, esos recuerdos son hermosos también. No es que siempre triste, bajoneado, no, no. Vos viviste cosas que a lo mejor otra gente no pudo vivir,” reflexionó una señora.

Cuando le preguntamos a las personas en la calle si recordaban alguna Navidad especial, muchos de sus recuerdos eran de la infancia o estaban ligados a momentos compartidos con personas queridas que ya no están. Es algo a destacar la unión que produce la Navidad como parte de lo especial que tiene esta fecha.

“Recuerdo la unión familiar, a veces teníamos más plata o menos plata y quizás las más lindas fueron las que menos plata teníamos y con poco nos arreglábamos para pasarla bien igual”, recordaba un hombre.

“La Navidad es la presencia de un Dios que salva, Jesús para los cristianos, que de alguna manera viene a unir a toda la familia”, dijo uno de las personas que compartieron sus vivencias, intentando rescatar el verdadero sentido de esta fiesta.