¿La navidad vuelve a ser como antes?

A pesar de vivir acelerados, estresados y sin distinción de credo, la mayoría de las personas hacen de la Navidad un tiempo especial, una época mas positiva con esperanza y deseos de un futuro mejor, es un tiempo diferente.

Pero esto casi no existió en las fiestas de 2020. Con la pandemia del covid y las cuarentenas impuestas en el mundo, las preocupaciones fueron otras y opacaron todo sentimiento de cambio o expectativas de celebración. Como se vivió durante el año, para esas celebraciones se reforzaban las recomendaciones por parte de las autoridades sanitarias ante el temor de que se multiplicaran los contagios en un tiempo en el que no había vacunas y el riesgo era inmenso.

Las fiestas del 2020 se vieron claramente afectadas por la cuarentena

Se sugería no visitar familiares, estar al aire libre, reducir la cantidad de personas por casa, y mantener las restricciones que se venían respetando desde el inicio de la pandemia. Por todo ello se vieron afectadas la mayoría de las tradiciones y las Fiestas de Navidad y Fin de Año fueron definitivamente distintas a lo que solían ser. Este tiempo de un importante nivel de actividad en cuanto a compras, preparativos y eventos se vio reducido o casi anulado debido a las restricciones comerciales que se imponían.

Hoy, el país esta en en la puerta de una nueva celebración y las expectativas son otras. Se transcurrió un año con idas y vueltas de cierres y aperturas de comercio, pero, en definitiva, con una gran cantidad de la población inmunizada, se puede pensar en un festejo mas relajado. Si bien continúan los cuidados para evitar el contagio del virus, las personas pueden interactuar socialmente, se pueden realizar compras sin restricciones de horarios o días de atención de los distintos comercios. También se van organizando las típicas juntadas de fin de año, tanto en comercios de gastronomía como en las casas, entre compañeros de trabajo, amigos, algo impensado el año anterior. Las familias pueden armar reuniones de Nochebuena o Fin de Año sin tener que elegir a quien no veían.

Las fiestas de este año se encaran con mucha mas esperanza por el año que se viene

Aunque el riesgo no pasó, porque aun hay casos de enfermos de covid, esta Navidad se podrá encarar con una visión más positiva y con algo de alegría y esperanza de que en el 2022 la vida sea normal, como antes de la pandemia.