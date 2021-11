Europa: fuerte ola de covid-19, restricciones y protestas callejeras a días de Navidad

Europa enfrenta una nueva ola de covid-19, pocas semanas antes de los festejos de Navidad. A la hora de buscar razones, los gobiernos aducen la fuerte presencia de la variante delta y las bajas tasas de vacunación. Algunos sistemas sanitarios ya están al límite.

Austria ha confinado a toda su población desde este lunes, y por 20 días. Además, ordenó la vacunación obligatoria en 2022. Para el Gobierno la inmunización es el único camino. Con un 66% de vacunados con la pauta completa, el país tiene una de las tasas de inmunización más bajas de Europa.

Ante este panorama, las restricciones dispuestas se mantendrán hasta el 13 de diciembre. Así, muchos austriacos aprovecharon para hacer sus compras navideñas. Para los comerciantes es un duro golpe.

Una vendedora de dulces de Navidad dijo a Euronews: "No estamos de humor, habíamos previsto trabajar las seis semanas previas a la Navidad, hacer negocio y pasarlo bien. Nadie se imaginaba que cerrarían los mercadillos. Es muy triste para nosotros. Así que no estamos de humor".

En Austria, importantes ciudades tuvieron protestas, como en Salzburgo y Linz, donde cientos de personas salieron a rechazar el nuevo encierro y el decreto de vacunación.

En Bélgica, particularmente en Bruselas, miles salieron a las calles a protestar contra las nuevas restricciones y en particular contra el pasaporte covid. Hubo, en esas citas, violentos disturbios. La policía usó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

En Países Bajos, en tanto, una treintena de personas fueron arrestadas por incidentes violentos.

Además, la República Checa también determinó restricciones, especialmente para los no vacunados. Así, para evitar las altas tasas de contagios y el colapso de hospitales, la PCR negativa no servirá como certificado covid en muchos establecimientos. Las compañías realizarán pruebas semanales a los trabajadores no vacunados deste hoy lunes.

Asimismo, Alemania viene imponiendo medidas más estrictas: como el cierre de algunos lugares públicos y más controles a los no vacunados. Ahora estudian hacer obligatoria la vacuna, debido a la baja tasa de inoculación.

