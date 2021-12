Alerta por la variante ómicron: una provincia cuadruplicó los casos en sólo 4 días

Córdoba fue una de las provincias en las que mayor preocupación hubo por los brotes de la variante delta y ahora es el distrito donde hacen foco los profesionales preocupados por la velocidad a la que están aumentando los casos de la variante ómicron. El primer caso de coronavirus correspondiente a la variante ómicron fue detectado en el país hace apenas unas semanas. Se trataba de un viajero procedente de Sudáfrica que regresaba a San Luis, su provincia.

Desde entonces, y teniendo en cuenta las curva ascendentes que por ese entonces ya preocupaba a los gobiernos en todo el mundo, los especialistas se empeñaron en reforzar la vigilancia epidemiológica y recordar a la población la importancia de mantener las medidas sanitarias pertinentes para minimizar el riesgo de contagio.

Si bien la situación parece estar controlada en la gran mayoría del país, el aumento de casos a nivel nacional obliga a los expertos a mirar con atención especialmente aquellos distritos donde ya se han detectado casos de la variante ómicron de la que poco se sabe, salvo que su nivel de contagiosidad es muy superior al de las anteriores variantes.

Córdoba es una de las provincias a las que prestan atención los especialistas: no sólo porque fue epicentro del brote de variante delta sino porque fue uno de los primeros distritos en los que se detectaron contagios de la variante ómicron. De hecho, esta semana los casos pasaron de 140 a 678.

Evolución de datos compartida por Rodrigo Quiroga.

"¡Explotó ómicron en Córdoba! En 4 días pasamos de 140 casos a 678, y esto corresponde a los contagios de hace una semana", expresó en su cuenta e Twitter Rodrigo Quiroga, bioquímico y doctor en Ciencias Químicas.

Según expresó el especialista -que desde marzo del año pasado comparte sus análisis de datos a fin de alertar sobre el avance del coronavirus, los posibles brotes y la importancia de la vacunación y otras medidas sanitarias como distanciamiento y uso de barbijo- "con esta velocidad de crecimiento (similar a Dinamarca y Reino Unido), en 7-10 días tendríamos más de 2000 casos diarios. No queda otra que cuidarse más".

Doctor en química, Quiroga explicó que "es fundamental disminuir frecuencia y tamaño de reuniones sociales, y en lo posible quedarse en casa hasta Navidad, para disminuir riesgos. Colocarse urgente dosis refuerzo si recibiste 2da hace más de 5 meses, y vacunar a todos los integrantes del hogar, incluido niños".

Según Quiroga, "con estos niveles de casos, ya no tienen sentido ni las restricciones a los vuelos y pasajeros, ni el rastreo de contactos. Ambas cosas servían antes, pero ahora ya no mueven la aguja". Además, aprovechó el hilo para insistir en la importancia de la vacunación. "Repito por enésima vez, las vacunas disminuyen la probabilidad de enfermedad grave, incluso con ómicron. Lo que no sabemos es si a pesar de ello, el tamaño de la ola de ómicron podría generar un aumento significativo de las internaciones y fallecimientos. Ojalá que no".

"Como digo siempre, dada esta incertidumbre de cuántas muertes e internaciones va a producir ómicron -aumentar seguro van a aumentar-, no debemos preocuparnos sino ocuparnos", remató Quiroga.