Verónica Magario "muñequea", con propios y opositores, para avanzar con el endeudamiento de Axel Kicillof

Tras 90 días de parálisis el Senado bonaerense vuelve a sesionar; la vicegobernadora Verónica Magario convoco a sesión este jueves. Entre otros temas, se tratara el pedido de endeudamiento de Axel Kicillof ; por lo que Magario para conseguirlo deberá esquivar la interna peronista , y negociar con un sector opositor que le permita llegar a los dos tercios necesarios.

Desde la semana pasada la vicegobernadora mantiene encuentros personales y por WhatsApp con propios y opositores en busca de obtener este 2 de octubre las 31 voluntades (21 peronistas y 10 opositores) necesarias para conseguir en el Senado los dos tercios necesarios que le den media sanción al salvavidas financiero que necesita Axel Kicillof para sortear sin sobresaltos la última mitad de su segundo mandato.

Kicillof necesita que la Legislatura bonaerense convierta en Ley el proyecto de endeudamiento 2025, autorizándolo a tomar deuda por hasta 1.045 millones de dólares. En su argumentación el gobernador sostiene que es esencial para evitar defaults y estabilizar las finanzas provinciales en un contexto de ajuste fiscal y vencimientos inminentes de deudas -en su mayoría- heredadas durante la administración de María Eugenia Vidal.

Cabe destacar que, en la última conferencia de prensa, Axel Kicillof destacó la "necesidad imperiosa" de cerrar el año fiscal sin turbulencias; algo que fue en respuesta a la frustrada aprobación del presupuesto, la Ley Impositiva Fiscal y el endeudamiento de este año. Recordemos que el paquete económico 2025 fue trabado en la Legislatura bonaerense por la interna entre La Cámpora y el kicillofismo ; y ahora tras la frágil tregua por las elecciones provinciales del 7 de septiembre la interna peronista se habría reavivado.

La sesión del próximo jueves 2 de octubre del Senado bonaerense pende de un hilo, Axel Kicillof necesita que Verónica Magario asegure los dos tercios que posibiliten la media sanción de la Cámara Alta y empezar a buscar voluntades en diputados para obtener la autorización del endeudamiento por 1.045 millones de dólares.

Tras 90 días de parálisis el senado bonaerense se prepara para tratar el endeudamiento de Kicillof

Para que eso ocurra la vicegobernadora deberá contar con el apoyo de los 21 senadores de Unión por la Patria y de 10 legisladores opositores. Pero según versiones de radio pasillo en la Legislatura bonaerense la vicegobernadora matancera no la tendría fácil.

El rumor que circula por los pasillos de la casa de leyes bonaerense es que se recrudecieron las tensiones entre las tribus peronistas. Un legislador opositor consultado por MDZ, dijo “La Ley no sale, Magario sabe que no están las 21 manos del bloque peronista y nosotros - por su bloque- le dijimos que primero junte su tropa para que después nos sentemos a hablar”.

Lo cierto es que se volvieron a tensar las relaciones entre el kirchnerismo y el kicillofismo; algunos afirman que tiene que ver con que no está claro el tema de la condonación de deudas a los municipios. Una fuente de La Cámpora a reconoció a este diario el recrudecimiento de las tensiones “La cosa no está bien, nunca estuvo bien desde que Axel se quiso cortar. Es cierto fuimos unidos en las elecciones de septiembre y en octubre vamos a ir contra Milei; pero en estas cosas a Axel le tenemos que marcar la cancha”

Por otro lado, desde presidencia del Senado provincial creen que tienen los números para que el pedido de endeudamiento de Kicillof avance; sostienes que las conversaciones con los presidentes de bloques opositores fueron "positivas", y que conseguirían el apoyo de una parte del PRO, de un sector del radicalismo y de los libertarios dialoguistas más conocidos como “blue”.

La postura de la oposición en el Senado bonaerense

MDZ hablo con legisladores referenciados en esos espacios y sus respuestas no van en consonancia con el optimismo de los asesores de Verónica Magario.

El presidente de la bancada radical UCR Somos Buenos Aires, Agustín Maspoli, ante la consulta de si estaba confirmada la sesión del jueves respondió: “Lo que hay es una convocatoria, después si no hay sesión, depende de otros factores. Si juntan 24 puede haber sesión, pero hasta que el oficialismo no resuelva su cuestión, no va a avanzar en el tema de los dos tercios”

Asimismo, agrego “Magario sí tuvo conversaciones conmigo y con algunos más la semana pasada, para ver si podríamos avanzar en el tema. Y creo que todos le contestamos lo mismo que si había un acuerdo para los intendentes, como en su momento le dijimos al ministro de economía hace ocho meses cuando nos juntamos en el Ministerio, la postura iba a ser la misma.”

Por su parte Sergio Vargas, titular del bloque de senadores Unión y Libertad (libertarios “Blue”), dijo que sobre el endeudamiento pedido por Kicillof no hay todavía una postura de bloque, y añadió “creo que debe tratarse en forma integral , endeudamiento , presupuesto , ley fiscal y emergencias. Nosotros estamos para acompañar dentro del marco de una negociación global de estas leyes y los cargos vacantes que necesitan el acuerdo legislativo de la oposición”

En tanto el senador libertario dialoguista sostuvo “Me parece prudente y razonable dar la discusión sobre una autorización de endeudamiento en conjunto con la Ley de Presupuesto. Ya que es en el presupuesto, donde se fija en que se van a utilizar los fondos que surjan de ese endeudamiento.”

A todo esto, desde el bloque de senadores PRO, reconocieron las conversaciones con la vicegobernadora Verónica Magario y agregaron “ El tema de los votos es un misterio, si el oficialismo se rompe en este tema nosotros no queremos quedar pegados votándole a Kicillof el endeudamiento”, afirmo la fuente consultada del bloque amarillo.

Los que, si fijaron su postura en ambas Cámaras de la Legislatura bonaerense, fueron los legisladores de los bloques UCR Cambio Federal que pidieron al gobernador que envié “cuanto antes” el presupuesto del próximo año, la Ley impositiva Fiscal y el pedido de endeudamiento. Ariel Bordaisco, jefe del bloque de senadores boina blanca sostuvo, “ a nosotros Magario no nos llamo sabe cuál es nuestra postura. No vamos a tratar solo el endeudamiento, que Kicillof mande primero el paquete económico completo y ahí vemos”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarceloDaletto/status/1973103056268017928&partner=&hide_thread=false @Kicillofok y @PabloJ_LopezOK desde la oposición siempre hemos acompañado, con las observaciones correspondientes, la Ley de Presupuesto (que incluye el endeudamiento para cubrir el déficit o vencimientos) y la Ley Fiscal. El endeudamiento es necesario solamente cuando con los… pic.twitter.com/Z5zHlozTNN — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) September 30, 2025

Por más que desde la gobernación bonaerense afirmen que “Axel quiere que el proyecto se trate el jueves sí o sí”, los números por ahora no están y no es porque la oposición quiera meter palos en la rueda. Habrá que esperar al jueves, por lo pronto la reunión de labor parlamentaria está convocada para antes del mediodía.

La otra pregunta que circula entre los cronistas legislativos es si Verónica Magario, seguira cercenando el trabajo de los períodistas legislativos o habilitara el palco de prensa para que podamos seguir la sesión desde el recinto.