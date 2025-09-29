Eduardo Constantini tildó a Milei de "extremista" y rescató a Axel Kicillof por "honesto"
El empresario y presidente del MALBA, Eduardo Constantini, cuestionó la política cambiaria del Gobierno y calificó a Milei como extremista.
Eduardo Constantini, empresario del mercado inmobiliario y financiero y fundador del MALBA, no se guardó nada al hablar de la economía y de las principales figuras políticas del país.
Sobre la política cambiaria, el empresario fue claro: “Bueno, yo dejaría que flote, acá hay un axioma que dice, pero si vos lo dejás flotar se va a ir a precios, pero bueno, si vos estás con esta política fiscal, que eso me parece algo muy valioso del gobierno, y tenés la ayuda del fondo, o ahora mismo tenés la ayuda de la tesorería, el nivel de actividad está bajo, no es un buen momento para que flote el dólar.” Palabras que subrayan sus dudas sobre un posible relajamiento del control cambiario en medio de la baja actividad económica.
Críticas a Javier Milei y elogios a Kicillof
En diálogo con Luis Novaresio para A24, Constantini también se refirió a Axel Kicillof. A propósito, dijo: “Yo creo que es honesto él, y que es algo excepcional, lo que debería ser normal se convierte en extraordinario, que es una fatalidad".
Y agregó más adelante que "después puede ser que él sea muy radicalizado, pero bueno, es una posición ideológica.”
Pero la crítica más dura fue, sorpresivamente, para Javier Milei: “No tuve la oportunidad de hablar con él, ni siquiera verlo en una reunión grupal, pero si tuviera que decir de él, yo creo que es una persona muy extremista en su ideología, es un libertario, es una extrema derecha totalmente radicalizada, que yo no comparto, digamos.”