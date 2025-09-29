Javier Milei en Ushuaia: cómo fue el cruce entre libertarios y opositores

La visita de Javier Milei a Tierra del Fuego estuvo marcada por diversos momentos de tensión. En medio de la recorrida de campaña , una movilización de la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ) irrumpió en la actividad y más tarde, la caminata del presidente por Ushuaia se vio interrumpida por un fuerte cruce entre libertarios y opositores.

Bajo este panorama, el recorrido que se había convocado para las 18 en la esquina de San Martín y Don Bosco se transformó en un encuentro frente al Hotel Albatros. Allí, Milei improvisó un breve discurso ante los libertarios que lo siguieron.

Javier Milei le habló a la militancia con megáfono en Tierra del Fuego

En paralelo a la escena de Milei y sus seguidores, a pocos metros los manifestantes opositores eran contenidos por Gendarmería, hasta que una vez que el presidente se retiró el cordón policial fue levantado y se desató una batalla campal entre los presentes.

En las escenas captadas por los medios locales se observan peleas con gritos, golpes y corridas en las inmediaciones del hotel donde se aloja el mandatario.

Pelea entre libertarios y opositores en la recorrida de Javier Milei por Ushuaia.

“Les pido que no aflojen”: El mensaje de Javier Milei en Ushuaia

Luego de suspender el acto de campaña en Ushuaia, Milei habló ante un grupo de militantes con un megáfono: “Bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, todo abrazando las ideas de la libertad”, celebró, acompañado de su hermana Karina Milei.

Javier Milei le habló a la gente en Ushuaia

En esa línea, mandó un fuerte mensaje de cara a las elecciones del 26 de octubre: “Les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No queremos volver al pasado, queremos seguir el camino de la esperanza. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, afirmó.

Y agregó: “Somos conscientes del enorme esfuerzo que realizan día a día. No aflojemos ahora, que el esfuerzo de cambiar la Argentina para siempre valga la pena”.