Tras su salida de Justicia atravesada por la interna, Sebastián Amerio aceptará la Procuración del Tesoro de la Nación

Luego de los cambios en el Ministerio de Justicia que repercutieron directamente en la interna del Gobierno, el presidente Javier Milei buscó sanar la herida y le ofreció a Sebastián Amerio hacerse cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación . Se trata de una reparación para el alfil de Santiago Caputo , que dos días atrás fue desplazado sin previo aviso de la Secretaría de Justicia, en un movimiento que fortaleció a Karina Milei en la disputa intestina de la Casa Rosada.

Como contó en su momento MDZ , la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio que dejaba Mariano Cúneo Libarona fue orquestada por la menor de los Milei . Cuando el abogado penalista ratificó sus intenciones de dar el paso al costado por agotamiento y considerar su ciclo cumplido, el 'Jefe' movió rápido sus piezas y empujó la designación de Mahiques, a la par que colocó como su número dos a Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y un dirigente de su riñón. Este último, amigo desde hace más de 20 años del exfiscal general porteño, fue quien le propuso el nombre a Karina.

La avanzada de la secretaria General de la Presidencia tomó desprevenida al ala caputista. En los días previos, desde el Salón Martín Fierro se descartaban movimientos hasta que el presidente regresara de su gira por los Estados Unidos. Además, en la previa el candidato que parecía de consenso entre todos los sectores y que contaba con el visto bueno de Milei era el exintendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro, pero los planes fueron otros.

Tan de improvisto fue la designación de Mahiques, que Sebastián Amerio se enteró de su desplazamiento mientras se encontraba presidiendo una sesión del Consejo de la Magistratura. "Voy a pedir por circunstancias de público conocimiento que el vicepresidente me reemplace, ya que estamos siendo convocados a Olivos, o a Rosada, ahora veré", tuvo que manifestar el exviceministro de Justicia antes de retirarse de la reunión. El episodio circuló en las redes sociales.

Luego de la desprolijidad, para contener la sangría de la interna y reparar tanto a Santiago Caputo como al propio Amerio , Javier Milei tomó la decisión de ofrecerle a este último un lugar de relevancia. Finalmente, ese puesto fue el del jefe de los abogados del Estado, la Procuración del Tesoro de la Nación. Según pudo saber MDZ , el mandatario llegó a esa resolución tras una reunión con su asesor en la Quinta de Olivos, para luego comunicársela a Amerio.

"Si le es útil al presidente, aceptará", aseguraron en el entorno del abogado. El cargo era ocupado hasta ayer por otro hombre acercado por Caputo, el abogado Santiago Castro Videla, quien estuvo reunido este miércoles en las oficinas del asesor monotributista para ponerlo al tanto de la situación.

En sus nuevas funciones, Amerio estará a cargo de una de las causas más sensibles que transita el Estado, la expropiación de YPF que se tramita en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Hasta donde pudo saber este medio, el equipo de la Procuración General del Tesoro continuará como hasta ahora.

Los cambios en Justicia y la reformulación del Triángulo de Hierro

No sucedió lo mismo en los organismos dependientes del Ministerio de Justicia, donde el recién llegado Mahiques les pidió la renuncia a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes y la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Inspección General de Justicia (IGJ). "Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos, porque llego con un equipo", manifestó el nuevo ministro en diálogo con A24.

La Procuración del Tesoro es un organismo que si bien está vinculado a la Justicia, escapa de ese razonamiento ya que es designado personalmente por el presidente de la Nación, al manejar causas de alto interés e impacto para el Estado. En el resto de los organismos mencionados, todavía no hay reemplazantes anunciados. Uno de los más sensibles de ellos dado el contexto de conflicto con la AFA es la IGJ, que se preparaba para designar veedores en la casa madre del fútbol argentino.

Mientras tanto, los movimientos en el Ministerio de Justicia fueron una muestra gráfica del momento actual que atraviesan las relaciones de poder del Gobierno, con una Karina Milei cada vez más fortalecida que toma decisiones tanto partidarias como de Estado a la par de su hermano, y en este caso a costa de Santiago Caputo.

En ese marco, el asesor suele decir a sus allegados que el famoso Triángulo de Hierro ideado por el presidente ha sido malinterpretado por el público y el periodismo. "Cuando la gente piensa en el Triángulo, lo piensa mal: con dos vértices inferiores (Karina y Santiago) y uno superior (Javier Milei). Es al revés, dos superiores (los hermanos Milei) y un inferior (Caputo). Por más generosidad y afecto que le tengan, él no deja de ser un asesor", explicaron cerca del exconsultor con contrato de monotributo categoría B, la segunda más baja del régimen.