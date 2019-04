Susana Velazquez: "El ítem aula no ha hecho variar los resultados en calidad"

Finalmente Omar de Marchi presentó oficialmente a su compañera de fórmula, la docente Susana Velazquez. Este mediodía, y frente a Casa de Gobierno, se mostraron juntos por primera vez y se pudo conocer la visión de la referente social a la hora de iniciar la carrera electoral junto al intendente lujanino.

En sus primeras definiciones marcó una posición frente a dos cuestiones de la realidad mendocina y nacional, el ítem aula y el aborto.

Sobre el primer tema, y en su calidad de docente, dijo que "el ítem aula no ha hecho variar los resultados en calidad".

A la hora de hablar del aborto, mostró una posición similar a la de Omar De Marchi, a favor de "las dos vidas". En ese sentido manifestó que "el aborto no se puede usar como método anticonceptivo" y recalcó que no está a favor de su aplicación.

El acto se hizo con la fuente del Monumento a la Bandera como primer fondo y un puñado de seguidores que aplaudieron todo el tiempo a De Marchi y Velazquez. Se dieron cita también algunos funcionarios del PRO, como Sebastián Cremaschi, delegado regional de ANSES; y Gustavo Cairo, delegado en Cuyo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

De Marchi calificó la elección de la docente como una "provocación a la política" porque no siguió la lógica de reparto de poder entre sectores de un partido. "Nosotros queremos poner a una persona común al frente de la Legislatura", destacó. "Quiero agradecerte la valentía de querer hacer algo distinto con la provincia", afirmó.

Después Velazquez se sometió a una breve conferencia de prensa, con preguntas variadas. No mostró temores ante la posibilidad de que deba ponerse al frente de la Legislatura y la "rosca" de los políticos profesionales. Pero sin lugar a dudas, los momentos culminantes fueron sus expresiones en contra del aborto y las críticas al ítem aula.

"Los resultados no han variado cuando al docente se le ha pedido que no falte tanto a la escuela, porque me parece que no está en relación la cantidad cuando la calidad es poca", expresó la pre candidata y directora del centro educativo "Rinconcito de luz".