Mendoza y un subsidio millonario: ¿por qué el transporte público no sufre la crisis nacional?

Esta semana, los ciudadanos que viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han sido víctimas de una puja entre las empresas del transporte público de pasajeros , la Unión Tranviaria Argentina (UTA) y el Gobierno Nacional, por la baja de subsidios y los incrementos anormales del combustible. A diferencia de otras provincias, Mendoza mantiene la normalidad en su transporte público gracias a un subsidio diario de $800 millones.

Quienes utilizan el transporte público en AMBA, se han visto seriamente afectados en las últimas horas por una disminución notable de las frecuencias de los micros en las calles tanto del Gran Buenos Aires como también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que ha impactado en la vida de los usuarios, quienes han tenido que esperar incluso horas por algún micro que los lleve a destino.

La luz de alerta llegó también a provincias como Santa Fe, Córdoba y Salta, entre otros, con presiones por parte de las empresas de micros a los respectivos gobiernos para incrementar los subsidios y no cargar con las actualizaciones del gasoil.

En Mendoza la situación es normal y el Gobierno Provincial expresó a MDZ que no habrá problemas a futuro, a pesar que se mantiene la incertidumbre respecto a los vaivenes del precio del barril de petróleo a nivel mundial, que pega de lleno en el precio del gasoil.

Hay que tener en cuenta que el Estado de Mendoza subsidia en más de un 70% el costo del boleto de micros, y que el pago a las empresas de micros se da exclusivamente "con las unidades en las calles", a través del pago por kilómetro recorrido, que se calcula una vez al año a través de informes del Ente de Movilidad Provincial (EMOP) y con una audiencia pública.

Natalio Mema, ministro de Gobierno Prensa Gobierno

Según datos oficiales, el Estado pone $800 millones por día hábil para sostener el sistema de transporte público tal como está, con las frecuencias y servicios y con un boleto a $1.400 en su tarifa plana.

"Mendoza está ordenada en términos institucionales, con contratos firmados en base a licitaciones, y en paralelo con derechos y obligaciones de ambas partes", dijo a MDZ el ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Agregó que en el resto del país "prácticamente no hay audiencias públicas o no saben cuánto cuesta el sistema de transporte. Esa es la diferencia con nosotros, tenemos orden administrativo y jurídico".

Actualización trimestral de los subsidios, la clave

No obstante, la tranquilidad de las empresas concesionarias del servicio del transporte público de Mendoza radica no solamente en que el cobro es según cuánto recorran los micros -con frecuencias acordadas y establecidas junto al EMOP y la dirección de Transporte- sino también porque el Estado provincial es quien se hace cargo de las variaciones del gasoil, así como también de la actualización salarial de las paritarias (con topes) y la modificación del valor del dólar (por el material rodante).

Dicho en términos concretos: la suba del precio del gasoil no corre por parte de los empresarios, sino que se hace cargo la provincia.

"El aumento o cada una de las variaciones la reconocemos de manera trimestral", dijo Mema. No obstante, señaló que más allá de este cimbronazo de los combustibles, la situación más compleja "se tenía años atrás con las variaciones a raíz de la alta inflación a nivel nacional".

Respecto a las correcciones de los subidios, el funcionario mencionó que primero las empresas se hacen cargo del pago extra y luego la actualización se reconoce. "Hoy hay un costo absorbido por las empresas. El aumento lo reconocemos en la próxima resolucion de combustible. Es el Estado provincial el que se hace cargo", indicó.

colectivos micros paro 2 Milagros Lostes/MDZ

En tanto, la transferencia de recursos a las empresas tiene el siguiente mecanismo: se devenga diariamente y se paga por semana, pero las actualizaciones son trimestrales.

De igual forma, aclaró que todo se da "sin que impacte en la tarifa de los usuarios. Es una tarifa sincerada la de Mendoza, donde más del 70% del costo está cubierto por subsidios. Tenemos un control estricto del pago de la tarifa y también la buena predisposición con todas las obligaciones de las empresas, tanto de los choferes a trabajar. Kilómetro que no se recorre, no se paga; dia que no trabajan, no se paga", sostuvo.

Es por esto que el Gobierno tiene la garantía que el servicio de transporte seguirá "normalmente" como ha sido en estos días.

El boleto de transporte de Mendoza seguirá a $1.400

Otro de los datos que confirmó Mema es que no se prevé una actualización de la tarifa de micros por el momento, más allá que la Provincia atraviesa una situación compleja en términos tanto de recaudación local, así como también de recepción de recursos por parte de la coparticipación federal de impuestos.

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Actualmente, Mendoza está levemente por debajo del promedio nacional, que tiene una "tarifa media ponderada" a $1.490. Los valores más bajos los mantiene la zona del AMBA, que es donde se mantiene una fuerte injerencia por parte del Gobierno Nacional con subsidios.

Ciudades y provincias con los que se compara Mendoza están por encima, como es el caso de Córdoba, Santa Fe y Rosario, que tienen boletos a $1.720, de los más caros a nivel nacional.

En tanto, la ciudad con el boleto más alto es Bariloche, que ya perforó los $2.000 por pasaje.

Volviendo a los subsidios de la gestión de Javier Milei, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), a cargo del Conicet y la Universidad de Buenos Aires (UBA), de cada $10 que se destinan al transporte público del AMBA, sólo $1 va a parar al interior del país.

Es decir, solamente el 10% de todo lo que destina Nación en transporte público se reparte entre las provincias del interior.

Transporte público y el "kilómetro recorrido"

Según el informe del EMOP del costo del sistema de transporte público, las empresas concesionarias tienen como rentabilidad "un 10% en base a la inversión".

En términos de los costos del servicio urbano, un 39% se va en pago de salarios al personal; el 18,74% en costo de inversión; el 13,82% en combustibles, electricidad y lubricantes; el 11,37% en mantenimiento del parque móvil; el 7,15% en impuestos como IVA y crédito fiscal; el 4,79% en más impuestos y un 4,55% en otros conceptos.

Lo cierto es que los rubros de Personal, Costo de la inversión, Mantenimiento del Parque Móvil y Combustible representan el 83,5% del total.

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Por otro lado, teniendo en cuenta que cada empresa tiene variaciones en todos estos rubros, los costos por kilómetro recorrido varían.

De las empresas privadas, van desde los $3.552 por km recorrido (Grupo 700 El Trapiche SRL-Mitre SRL) hasta los $4.248 (Grupo 500 Transportes Gral. Roca); mientras que los estatales como la STM (Grupo 100) van desde los $5.066 por kilómetro hasta los $15.435, como es el caso del Metrotranvía.

Cuánto dinero destina Mendoza en subsidios

Como se ha dicho en varias oportunidades en MDZ, el subsidio al transporte público es uno de los que más recursos demanda del Estado Provincial, solamente detrás del pago de salarios a los trabajadores públicos.

De hecho, sin dudas se trata de una apuesta y una decisión política por parte del Gobierno de Alfredo Cornejo establecer este destino de los recursos de todos los mendocinos para mantener el sistema de transporte público.

En el 2026, la provincia prevé destinar $292.000 millones sólo en concepto de subsidios para mantener el sistema actual como se desempeña actualmente, con el mismo servicio y frecuencias que hoy recorren las diferentes líneas de micros a nivel provincial.

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Esos $292.000 millones representan el 82% de lo que cuesta todo el sistema de transporte público de pasajeros, que en total se cree que tendrá un valor total de $356.250 millones.

El 18% restante, que son $64.250 millones, se compondrían de la recaudación por el pago del boleto de los usuarios, por un lado, y también de la Tarifa Social Federal (TFS), que es el pequeño y cada vez menor subsidio nacional que llega.

En discriminación por zonas, del total que cuesta todo el sistema, el 60% se lo lleva el sistema urbano "Mendotran", que es el que rige en el Gran Mendoza, con $175.200 millones; mientras que el 40% restante, que son $116.800 millones, irán directo al resto de la provincia, que corresponde a la zona Este, Sur y también Valle de Uco.