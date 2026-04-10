A sacar el paragüas: llegan lluvias a Mendoza este viernes
Las tormentas aparecen otra vez en el radar para Mendoza y podrían llegar hacia la noche, en una jornada con nubosidad variable y 26° de máxima.
Tras varios días soleados y con tardes casi primaverales en Mendoza, las condiciones cambiarán este viernes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada con mayor nubosidad y con probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde-noche.
La máxima prevista será de 26° y la mínima de 13°, con vientos moderados del este acompañando buena parte del día. En la cordillera, además, también se esperan precipitaciones hacia la noche, dentro de un panorama que irá desmejorando a medida que avance el viernes.
El tiempo en Mendoza para el fin de semana
El fin de semana, de todos modos, mostrará otro comportamiento. El sábado habrá nubosidad en disminución, ascenso de la temperatura y algo de inestabilidad durante la mañana, con mejoras hacia la tarde y una máxima de 27°. Para el domingo, en tanto, se espera poca nubosidad y otro leve repunte térmico, con 28° de máxima, aunque las tormentas volverán a aparecer en el sur provincial.