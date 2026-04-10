A sacar el paragüas: llegan lluvias a Mendoza este viernes

Las tormentas aparecen otra vez en el radar para Mendoza y podrían llegar hacia la noche, en una jornada con nubosidad variable y 26° de máxima.

Tras varios días soleados y con tardes casi primaverales en Mendoza, las condiciones cambiarán este viernes. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada con mayor nubosidad y con probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde-noche.

La máxima prevista será de 26° y la mínima de 13°, con vientos moderados del este acompañando buena parte del día. En la cordillera, además, también se esperan precipitaciones hacia la noche, dentro de un panorama que irá desmejorando a medida que avance el viernes.