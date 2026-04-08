El destino a pocas horas de Mendoza que sorprende en otoño con paisajes únicos y termas

A pocos kilómetros de Mendoza , existen rincones tranquilos que aparecen como una escapada ideal para quienes buscan montaña, silencio y una sensación de amplitud difícil de encontrar en las grandes ciudades.

Rodeo, una localidad de San Juan, se presenta como una opción perfecta para un fin de semana de otoño . Durante esta estación, los árboles cambian de color y generan un contraste único con el turquesa del Dique Cuesta del Viento y los tonos marrones de la cordillera.

Además, se evita el calor extremo del verano. Los días son frescos y soleados, ideales para actividades al aire libre, mientras que las noches ofrecen temperaturas agradables para descansar.

Este cambio también impacta en el turismo, que disminuye considerablemente, permitiendo disfrutar del lugar con un ritmo más tranquilo, típico de un oasis andino.

La localidad sanjuanina a pocas horas de Mendoza.

Rodeo cuenta con varios atractivos naturales y culturales . Entre los principales se destacan:

Dique Cuesta del Viento : un embalse de aguas turquesas rodeado de formaciones montañosas que parecen de otro planeta.

: un embalse de aguas turquesas rodeado de formaciones montañosas que parecen de otro planeta. Termas de Pismanta : aguas con propiedades terapéuticas, ideales para relajarse.

: aguas con propiedades terapéuticas, ideales para relajarse. Capilla de Achango: un monumento histórico del siglo XVIII, construido por jesuitas con paredes de adobe y techo de algarrobo.

rodeo san juan 2 Rodeo es un destino perfecto para deportes extremos. Archivo.

Durante una escapada de fin de semana, es posible realizar trekking o caminatas por senderos de montaña y cerrar la jornada con gastronomía regional, que incluye empanadas sanjuaninas, trucha fresca y dulces típicos.

Cómo llegar

Desde la ciudad de San Juan se puede acceder por la Ruta Nacional 40 hacia el norte y luego por la Ruta Nacional 150. El viaje dura entre dos y tres horas, atravesando túneles y paisajes montañosos impactantes.

También hay servicios diarios de colectivos que conectan la Terminal de San Juan con Rodeo.