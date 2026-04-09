Mendoza implementará un plan para prevenir infecciones en hospitales

El Gobierno de Mendoza aprobó el Plan Provincial de Higiene Hospitalaria, una iniciativa que busca fortalecer la prevención y control de infecciones en todos los establecimientos de salud con internación, tanto públicos como privados.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 546 del Ministerio de Salud y Deportes, publicada este jueves en el Boletín Oficial , y se enmarca en una estrategia integral para mejorar la seguridad del paciente en hospitales .

El plan apunta a reducir las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS), consideradas un problema prioritario a nivel global, con impacto directo en la calidad de la atención y en la seguridad sanitaria.

Además, cada institución deberá designar responsables específicos de estas tareas y conformar comités interdisciplinarios integrados por personal de limpieza, equipos de control de infecciones, áreas de enfermería y autoridades sanitarias.

Estos comités tendrán funciones clave como supervisar insumos, definir protocolos de limpieza según niveles de riesgo, capacitar al personal y evaluar los resultados de los procesos.

Plazos, monitoreo y sanciones

La implementación del plan será progresiva y tendrá un plazo máximo de 12 meses para su cumplimiento total en todos los establecimientos alcanzados. El monitoreo estará a cargo del Programa Provincial de Prevención, Vigilancia y Control de IACS, con apoyo de distintas áreas del Ministerio de Salud.

En tanto, la resolución advierte que el incumplimiento en el sector privado podrá derivar en sanciones conforme a la normativa vigente, reforzando el carácter obligatorio de la medida.

El texto publicado en el Boletín Oficial