Rugen los motores en Mendoza: el Zonal Cuyano acelera y promete un fin de semana a puro espectáculo

Rugen los motores en el este de Mendoza con la segunda fecha del Zonal Cuyano: clasificaciones, sprints y finales que prometen espectáculo.

El automovilismo mendocino vuelve a escena con todo. Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Zonal Cuyano en el autódromo Ciudad de San Martín, una cita que empieza a marcar el pulso del campeonato y que promete dos días cargados de adrenalina.

La actividad comenzará el sábado con verificaciones técnicas, entrenamientos y las clasificaciones de las distintas categorías, como Clase 2, Clase 3 y el TC Cuyano. La jornada tendrá su primer plato fuerte con las carreras sprint, que empezarán a perfilar a los protagonistas del fin de semana.

Rugen los motores en Mendoza con la segunda del Zonal Cuyano Zonal Cuyano clase 3 El domingo será el momento de la verdad. Desde temprano, el público podrá ingresar al circuito para vivir las finales, donde cada categoría disputará carreras intensas que definirán a los ganadores en el asfalto sanmartiniano.

Esta segunda fecha, programada para el 11 y 12 de abril, forma parte de un calendario que tendrá ocho competencias a lo largo del año, consolidando al Zonal Cuyano como uno de los campeonatos más importantes del automovilismo regional.

Con pilotos que buscan afirmarse, otros que quieren recuperarse y un campeonato que recién empieza a tomar forma, la cita en San Martín aparece como un punto clave.