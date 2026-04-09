Rugen los motores en Mendoza: el Zonal Cuyano acelera y promete un fin de semana a puro espectáculo
Rugen los motores en el este de Mendoza con la segunda fecha del Zonal Cuyano: clasificaciones, sprints y finales que prometen espectáculo.
El automovilismo mendocino vuelve a escena con todo. Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Zonal Cuyano en el autódromo Ciudad de San Martín, una cita que empieza a marcar el pulso del campeonato y que promete dos días cargados de adrenalina.
La actividad comenzará el sábado con verificaciones técnicas, entrenamientos y las clasificaciones de las distintas categorías, como Clase 2, Clase 3 y el TC Cuyano. La jornada tendrá su primer plato fuerte con las carreras sprint, que empezarán a perfilar a los protagonistas del fin de semana.
Rugen los motores en Mendoza con la segunda del Zonal Cuyano
El domingo será el momento de la verdad. Desde temprano, el público podrá ingresar al circuito para vivir las finales, donde cada categoría disputará carreras intensas que definirán a los ganadores en el asfalto sanmartiniano.
Esta segunda fecha, programada para el 11 y 12 de abril, forma parte de un calendario que tendrá ocho competencias a lo largo del año, consolidando al Zonal Cuyano como uno de los campeonatos más importantes del automovilismo regional.
Con pilotos que buscan afirmarse, otros que quieren recuperarse y un campeonato que recién empieza a tomar forma, la cita en San Martín aparece como un punto clave.
Se encienden los motores.
Y el espectáculo ya está en marcha.