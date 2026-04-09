Una semana, una señal: Mendoza mete talento en todas las selecciones y no es casualidad

No es casualidad. Tampoco es un hecho aislado. Pero lo que pasó en los últimos días tiene algo distinto: las convocatorias llegaron una detrás de otra, casi en catarata, como si alguien hubiese decidido, de golpe, prender una luz sobre algo que hace tiempo viene ocurriendo. Mendoza está ahí.

En rugby, por ejemplo, no es novedad, pero igual impacta: Bautista Salinas y Federico Serpa (Los Tordos), Laureano Valle (Mendoza Rugby Club) y Germán Tello Fredes (Marista) fueron convocados a Los Pumitas para disputar el Rugby Championship M20 en Sudáfrica. Cuatro nombres en una lista de 31. No es menor.

En fútbol femenino, la historia también sigue creciendo. Margarita Giménez , que hoy juega en el Dux Logroño de España, y Catalina Roggerone , en Belgrano de Córdoba, vuelven a meterse en la órbita de la Selección argentina.

Del lado del fútbol masculino, Juan Ignacio López , surgido en Godoy Cruz, fue citado a la Sub 17 para los Juegos Odesur. Otro nombre que aparece, otro proceso que suma.

El vóley también dice presente con Octavio Gregorio (San Martín de Porres) y Maximiliano Sposito (Municipalidad de San Martín), convocados a la preselección argentina Sub 19. Dos jugadores que vienen haciendo bien las cosas y encontraron premio.

En hockey sobre césped, Luciana Peralta (Los Tordos) se ganó su lugar en Las Leoncitas y esta jugando la Copa Panamericana en Chile. Otra historia que empieza a tomar forma.

Y en hockey sobre patines, donde Mendoza respira historia, la presencia es fuerte: Jerónimo Basile y Lucas Sottano (Leonardo Murialdo) como jugadores de campo, junto a los arqueros Bautista Pascual (Atlético San Martín) y Tomás Coro Costa (Banco Mendoza).





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En la rama femenina, aparecen Pilar Abaid y Josefina Almaraz (Godoy Cruz), además de Morena Padilla (Impsa), completando un mapa que no para de expandirse.

Después están los otros deportes. Los que también están, aunque las convocatorias no sean tan recientes: futsal, handball, básquet, disciplinas individuales. Nombres que siguen apareciendo, procesos que siguen creciendo.

Lo interesante no es solo la cantidad. Es el momento.

Porque todo esto pasó en una semana.

Y ahí es donde deja de ser coincidencia y empieza a parecer otra cosa. Algo más profundo, más estructural. Un trabajo que no siempre se ve, pero que empieza a dar señales.

Sin exagerar, sin romantizar, pero tampoco mirando para otro lado: Mendoza está formando deportistas que compiten y que empiezan a quedarse.

No es una camada dorada.

Es algo más incómodo de explicar… y más interesante de seguir.