Mario Adaro se anota en la Corte: "Tanto tiempo una persona en el mismo lugar no es bueno"

El cuarto piso de Tribunales de Mendoza adquiere más temperatura de forma progresiva, mientras se acerca la hora de votación del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia , que está prevista para el próximo martes a las 18.

Desde ya se conoce que hay dos sectores en pugna desde hace varios años. Uno de ellos es el que encarna el actual presidente de la Corte , Dalmiro Garay , quien está en el puesto desde 2020 y que pretende dos años más de mandato. De extracción radical, el supremo tiene buena relación con el gobernador Alfredo Cornejo y de hecho accedió a su puesto en 2018, luego de haber sido propuesrto por el sancarlino, mientras era ministro de Gobierno.

No obstante, hay un contendiente que se anota para competirle el puesto y administrar los designios del máximo tribunal hasta el 2027. Es el caso de Mario Adaro , de extracción peronista y que es ministro de la Corte desde 2011, cuando fue propuesto por el exgobernador Celso Jaque. En aquel momento, y al igual que Garay, también era ministro de Gobierno en el Poder Ejecutivo.

Adaro habló con MDZ Online y señaló que está "dispuesto" a competir por la presidencia de la Suprema Corte , que se elige en una votación interna entre los siete ministros.

Además, lanzó un mensaje hacia adentro del órgano y con un destinatario claro: "Tanto tiempo una misma persona en el mismo lugar no es institucionalmente bueno, sobre todo si no se tiene una mentalidad innovadora", planteó, en lo que se entiende un tiro por elevación a Garay.

Inicio año judicial suprema corte Dalmiro Garay Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Alf Ponce Mercado/MDZ

Para el ministro de la Corte, hay una necesidad de abrir un nuevo ciclo en la conducción del Poder Judicial, tras los cinco años de gestión del actual titular de la Corte, quien accedió al puesto en 2020 al completar un año que le quedaba a Jorge Nanclares, y luego ganó dos elecciones internas: en 2021 y otra en 2023.

Pero además, Adaro cuestionó el mecanismo actual de elección del presidente, al señalar que “siempre estos procesos de selección de presidente los he visto como modelos que no están dentro de organizaciones inteligentes”. Para el ministro, “es mejor una propuesta de presidencias rotativas que estas situaciones que son traumáticas y tensionantes y donde entran en juego las personas y no los proyectos”.

De hecho, en varias oportunidades ha indicado que en las presidencias rotativas "se discute más la propia gestión y qué queremos ofrecer en el servicio de justicia para la ciudadanía".

De igual forma, Adaro agregó que la discusión excede lo personal y debe centrarse en el rumbo del Poder Judicial "más allá de las modificaciones y proyectos que se han hecho bien en los últimos 10 años”.

Para Adaro, hay reclamos "de eficiencia, transparencia e independencia”, y que ese es su camino de proyecto que quiere plantear si llega a acceder a la presidencia.

Remarcó que su visión dentro de la Justicia ha estado vinculada fuertemente a procesos de modernización y que se ha dedicado "a aportar al servicio la visión de innovación y tecnología y, a partir de ahí, no es un tema político ni partidario ni de confrontación con el gobierno, sino de necesidad de recambio”.

También marcó que su propuesta tiene un carácter colectivo: “No es un proyecto de Mario Adaro. Es participativo con los jueces, empleados y del ecosistema judicial” y sostuvo que es necesario abrir el Poder Judicial hacia otros actores "tirando un puente a la academia y a organizaciones sociales. Un puente que el Poder Judicial no tiene”.

La discusión interna en la Suprema Corte

Las divisiones actualmente son marcadas en el Poder Judicial, más allá que Dalmiro Garay ganó en las dos oportunidades por unanimidad su puesto.

Si bien años atrás se habló internamente de que José Valerio podría disputarle el puesto al ministro sanjuanino, con quién está enfrentado, ahora Adaro ha planteado el interés de tomar el mando, y busca los votos necesarios. Si bien todo puede cambiar, Adaro buscará conseguir el aval de Omar Palermo, Julio Gómez y también el propio Valerio; teniendo en cuenta que Norma Llatser y Teresa Day están más vinculadas a la visión de Garay.

Suprema Corte de Justicia de Mendoza Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Poder Judicial

Fuentes de Tribunales también señalan que Day podría aparecer en la discusión si Garay no logra reunir los consensos necesarios.

Por otro lado, en términos políticos sería sin dudas un impacto el hecho que Adaro pueda llegar a conducir el máximo tribunal, sobre todo por la confrontación que ha tenido con Cornejo en términos ideológicos.

De hecho, en septiembre de este año, Cornejo acusó a Adaro y también a Palermo de ser jueces "pro vagos", en referencia a fallos de la Corte en la que estos magistrados han resuelto a favor de varios empleados estatales que habían sido despedidos por el Gobierno radical.

Esos dichos fueron en medio de la discusión del Estatatuto del Empleado Público (que fue aprobado por la Legislatura). En aquel momento, el Gobernador habló de la necesidad de darle mayor agilidad al Estado y también evitar fallos judiciales adversos, por lo que apuntó contra los magistrados.

“La verdad que estamos modificando una ley porque estamos cansados de que Palermo y Adaro de la Sala II, pro vagos y pro empleados públicos, nos saquen todos los juicios en contra. O sea, todos en contra. Entonces, nos estamos blindando con una ley para que haya un servicio público de exigencia en el Estado”, señaló.

Cómo se elige el presidente de la Suprema Corte

Lo cierto es que, como ya informó MDZ, en 2022 se reformó la ley que regula el funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, donde se cambió el método de elección del presidente la Corte.

La normativa establece que para ser electo presidente, cualquiera de los ministros debe obtener en una primera o segunda vuelta de votación al menos 5 de los 7 votos de los jueces.

En caso de no contar con los respaldos necesarios en una primera o en una segunda vuelta, se realizará una tercera votación donde se impondría el que lograra la mayoría de votos.

A su vez, también se somete a votación las dos vicepresidencias que configuran el funcionamiento de la Sala Administrativa de la Suprema Corte. Los actuales vicepresidentes del Alto Tribunal son Mario Adaro y Omar Palermo.