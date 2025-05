La UCR de la provincia de Buenos Aires avisa a futuros socios que cotiza en alza

Cabe destacar que no es solo la fuerza de los 27 intendentes boinas blanca: la UCR tiene peso propio en los Concejos Deliberantes de todos los municipios de la provincia, una fuerza consolidada en la Legislatura bonaerense; y en el Congreso de la Nación cuenta con diputados y un senador nacional defendiendo a los bonaerenses.

Si bien en el encuentro de ayer encabezado por el exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, presidente de “contingencia” del Comité provincia, y por el titular de la Convención de “contingencia” el diputado provincial de Evolución, Pablo Domenichini, no se fijó una postura partidaria de cara a futuras alianzas electorales tanto los 27 intendentes como los legisladores que participaron del conclave boina blanca dejaron en claro dos cosas: que el radicalismo no puede cerrarle las puertas a nadie; y que la UCR tiene que ser protagonista de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Los 27 intendentes boinas blanca, al igual que los legisladores, saben que sus territorios tienen peso en el interior bonaerense, algo que quedó demostrado ayer con el manotazo de ahogado de Axel Kicillof enviándoles a los jefes comunales radicales un video con compilados del presidente Javier Milei criticando duramente al expresidente, uno de los próceres de la UCR, Raúl Alfonsín.

Demostrando que el gobernador está dispuesto a utilizar todo tipo de herramientas para que la UCR no forme un frente amplio para derrotar al peronismo en la provincia de Buenos Aires; lo que podría significar una derrota catastrófica para el peronismo y para las aspiraciones presidenciales de Axel Kicillof. Es un secreto a voces que Kicillof le habría ofrecido a un sector del radicalismo un acuerdo para enfrentar a Javier Milei, y que si no pueden sumar a los intendentes de la UCR desde la gobernación bonaerense tendrían un plan para desembarcar en esos territorios hostiles al peronismo.

Algo que en el encuentro de este miércoles quedó claro es que, si bien no hay todavía una posición tomada con respecto a que frente que los tendrá como socios, la UCR bonaerense aunará esfuerzos para ir unidos en las próximas elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro fue extenso. Intendentes y legisladores fijaron sus posturas y, a medida que iban yéndose a cumplir con diferentes tareas de gestión, mientras el encuentro seguía su curso, el mensaje que dejaban era el mismo: “Esto es largo, hoy no se define nada. Estamos expresando nuestras diferentes posiciones y lo que pasa en cada uno de nuestros municipios”

Según pudo averiguar MDZ, en el cónclave de la sala de conferencias del primer piso del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR hubo manifestaciones de todo tipo. Algunos sentaron postura para ir en distritos del interior bonaerense solos, es decir, con la mítica Lista 3, argumentando la fortaleza que tiene el radicalismo en sus municipios.

En cambio, otros pidieron a la dirigencia y a sus pares que no cierren puertas y dejen de lado “los preconceptos” a la hora de buscar consensos. “No quiero perder por la alergia que puedan tener algunos a ir en una lista con La Libertad Avanza, por más que no nos gusten sus formas”, dijo uno de los jefes comunales que no ve mal integrar un frente con los libertarios y el PRO.

Otra cosa que habría quedado en claro, ante el silencio de algunos intendentes que recibieron llamados de gobernación, es que ir en un frente con el peronismo unido los dinamitaría: “Al peronismo con Kicillof lo descarto, meterlos en la municipalidad es como ir a darle de comer a un perro que sabes que te va a morder la mano”, afirmó bajo estricto off un intendente radical de la Cuarta Sección Electoral.

La palabra oficial de la UCR de la provincia de Buenos Aires

A todo esto, al término del conclave con los 27 intendentes y legisladores, las autoridades de contingencia de la UCR bonaerense manifestaron: “Creemos en el diálogo y en la construcción de consensos. Primero puertas adentro y después puertas afuera”, afirmó Miguel Fernández, presidente de contingencia del Comité provincia de Buenos Aires.

Agregando: “Construiremos un proyecto que nos represente y que represente afiliados, militantes y a los que confiaron en el radicalismo. Eso no decanta desde el cielo, se construye desde la tierra”, remarcó el titular del comité del radicalismo bonaerense.

Miguel Fernandez y Pablo Domenichini.jpg Las autoridades de "contingencia" del radicalismo bonaerense, Miguel Fernández presidente del Comité Provincia de Buenos Aires y Pablo Domenichini titular de la Convención José Luis Carut MDZ

Por su parte, Pablo Domenichini, titular de la Convención de contingencia, señaló: “Escuchamos a los 27 intendentes. Cada uno nos habló de la realidad de sus municipios, su visión del panorama en sus secciones y de la provincia de Buenos Aires".

“Estamos en un camino donde el radicalismo está de pie y con la vocación de construcción en la provincia de Buenos Aires”, finalizó el representante de Lousteau en el Comité provincia de la UCR bonaerense.

Y en cuanto a la palabra oficial de los intendentes boinas blanca de la provincia de Buenos Aires , el presidente del Foro Maximiliano Suescun dijo: “Lo más importante de la reunión es que estamos construyendo confianza. Me parece que todos estamos resignando algo de lo que pensamos de manera individual para construir colectivamente”.

“El radicalismo es un partido que se construye sobre valores y cosa concretas. Nosotros vamos a construir desde ahí, vamos a tratar de agiornar una propuesta a los tiempos nuevos que vienen. Vamos a definir un proyecto que tal vez no sea para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones”, concluyó el titular del foro de intendentes de la UCR bonaerense.

Lo cierto es que la “temporada” de alianzas está abierta y, mientras el resto de las fuerzas políticas están en conversaciones para fusionarse o dirimiendo sus internas para depurarse, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires se toma su tiempo para definir el camino a seguir.