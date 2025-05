La UCR bonaerense rechaza un acuerdo con La Libertad Avanza: "No nos quieren, nos tildan de comunistas"

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires expresó su rechazo a una posible alianza con La Libertad Avanza. Así lo afirmó Miguel Fernández, presidente del Comité de Contingencia del organismo radical.

"No me imagino en un entendimiento con los libertarios que, además, no nos quieren. Nos tildan de comunistas", señaló el dirigente radical, y agregó: "Vos no te podés juntar con alguien que no te quiere, que te insulta, que te quiere eliminar si pudiera".

Fernández subrayó la necesidad de que el radicalismo construya "una alternativa a estos dos modelos antagónicos", en referencia al kirchnerismo y a La Libertad Avanza. Para el dirigente, en ambos espacios "la praxis política, la construcción del discurso, la forma de construcción de política, son exactamente iguales. La necesidad de construir el enemigo; no hay adversarios, hay enemigos".

Karina Milei está al frente del armado de LLA a nivel nacional.

En declaraciones realizadas a medios bonaerenses, el presidente del Comité de Contingencia señaló: "Para mí, nunca es una buena estrategia juntarnos para ganarle al otro, porque ese afecto societario no existe. Hay un objetivo, pero no hay afecto". En este sentido, enfatizó que es "mucho más importante la construcción desde el afecto de ideales o de proyecto".

El exintendente de Trenque Lauquen también apuntó contra el peronismo, al que calificó como "el gran responsable de la aparición de un fenómeno como el de Milei" y añadió que "han jugueteado tanto con todo esto y con el poder, y lo han usado muy mal en muchísimo sentido, que también merece una autocrítica pública que el peronismo hasta ahora no ha hecho".

Hacia el final, Fernández hizo un llamado a la militancia radical: "Volvamos a tener un partido de pie con una identidad propia con proyecto, algo que decirle a la sociedad. Hace mucho tiempo que el radicalismo no le dice o no le habla a la sociedad. Hablarle significa cómo va a aportar soluciones para estar mejor. No versos, no discursos, no retóricas. Soluciones concretas para una provincia que está muy castigada".