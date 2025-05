El comité provincia de Buenos Aires puso primera y arranco la unidad de "contingencia"

Lejos quedo la pirotecnia verbal de lo que fue la feroz interna de la UCR bonaerense que se desato por la sucesión del senador nacional Maximiliano Abad en la conducción del Comité provincia de Buenos Aires de la UCR. Las partes en disputa, tras adjudicarse haber ganado la elección del 6 de octubre pasado y de judicializar los comicios, llegaron a un acuerdo para evitar la intervención del partido sellando, hasta el 31 de octubre, un cogobierno mientras la justicia resuelva cual de los dos espacios conducirá los destinos del centenario partido en tierras bonaerenses

Este martes en La Plata las partes en pugna, la oficialista “Unidad Radical” encabezado por Miguel Fernández ex intendente de Trenque Lauquen y la oposición de Futuro Radical -fruto del acuerdo entre Lousteau y los hermanos Manes- encolumnada detrás del diputado provincial Pablo Domenichini; dieron el primer paso del cogobierno.

Por un lado, en la planta baja del comité provincia de la UCR, Miguel Fernández encabezo como presidente la reunión del Comité de “contingencia” y paralelamente en el primer piso Pablo Domenichini presidio el encuentro de la Convención de “contingencia”. Ambos órganos partidarios del radicalismo bonaerense están conformados por 10 miembros, repartidos en partes iguales por cada espacio; cabe destacar que en caso de empate en las votaciones los votos de los presidentes de “contingencia” valen doble.

Miguel Fernández encabezando la primera reunión del Comite de Contingencia de la UCR bonaerense

Foto: Prensa UCR Pcia de Bs As

Al conclave boina blanca asistieron intendentes, legisladores, ex intendentes, presidentes de comités y dirigentes que representaban a ambas listas que compitieron en la interna de la UCR bonaerense Destacándose la presencia, entre otros, del presidente del foro de intendentes radicales Maximiliano Suescun, de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados bonaerense Alejandra Lorden, de los legisladores Alejandro Cerillo y Claudio Frangul y de los ex intendentes Enrique Honores (Gral Alvarado), Daniel Cappelletti (Brandsen) y Gonzalo Peluso (Magdalena).

Entre los correligionarios, que aguardaban la finalización de los conclaves de “contingencia” uno de los temas centrales de las charlas era el portazo pegado por los hermanos Manes; algunos decían con malicia que para dar el ejemplo había que expulsar del partido a los dirigentes que vayan el viernes a Tigre al acto de lanzamiento del nuevo espacio del neurocientífico.

Las reuniones del comité y de la convención , ambas, de “contingencia” se extendieron por cerca de dos horas y el dato de color es que empezaron y terminaron en simultaneo.

Pablo Domenichini presidiendo la reunion de la Convención de Contingencia de la UCR bonaerense

Foto: Prensa UCR Pcia de Bs As

Al termino de los encuentros y luego de la foto de familia las flamantes autoridades de “contingencia” de la UCR bonaerense, Miguel Fernández y Pablo Domenichini dieron una conferencia de prensa; destacando el haber superado “las rispideces de la interna”, en cuanto a la conformación de alianzas electorales afirmaron que hay que esperar “hasta que aclare el panorama. Hay mucha incertidumbre” y afirmaron que trabajaran para que el próximo gobernador que se siente en el Sillón de Dardo Rocha sea radical.

Al hacer un balance del encuentro, el presidente de "contingencia" del Comité provincia de Buenos Aires Miguel Fernández dijo, “Decidimos dar esta muestra de madurez partidaria de superar diferencias y desacuerdos para construir algo que le de orgullo al radicalismo bonaerense”, agregando “entre todos hacer el esfuerzo para encontrar ese camino.

El ex jefe comunal de Trenque Lauquen afirmo que la próxima semana se reunirán con el Foro de intendentes y con los titulares de los 135 comités para cimentar el camino de reconstrucción del radicalismo bonaerense.

En cuanto a las alianzas partidarias de cara a los comicios provinciales del próximo 7 de septiembre, Miguel Fernández sostuvo “Hay muchas incertidumbres de escenarios que hoy todavía no existen, faltan aclarar muchas cosas respecto a qué permite la ley y qué no permite. Y hay que estar atentos a como se mueve el resto de la política, porque esta es una elección con un escenario muy dinámico en la que no jugamos solos”.

Ante la pregunta de MDZ si la unidad incluía la unificación de los dos bloques de diputados radicales de la Cámara Baja bonaerense, Pablo Domenichini presidente de la Convención de “contingencia” respondió “Es algo que todavía no se discutió. En realidad, está dentro del marco del poder legislativo con lo cual seguramente serán los bloques los que se tengan que juntar a charlarlo; lo digo siendo parte de uno de ellos. Lo que, si entiendo que este esquema de acuerdos , de poder trabajar juntos es una buena noticia para que esto suceda” Las flamantes autoridades de"contingencia" del radicalsimo bonaerense

Foto: Prensa UCR Pcia de Bs As

Por último, los referentes de las diferentes facciones internas del radicalismo bonaerense, coincidieron en que el objetivo es “a largo plazo” y que ambos grupos están comprometidos en un mismo resultado, que es “sentar las bases para generar confianza interna y construir un proyecto que nos abarque para el 2027 como primera estación importante”, remarco Miguel Fernández que añadió “Hablamos que queremos un gobernador radical, sabemos que no va a venir de la nada, hay que construirlo”

Sobre el desplante de Facundo Manes que se fue del radicalismo, los flamantes dirigentes de “contingencia” de la UCR bonaerense le bajaron el tono a la salida de los hermanos Manes. El diputado provincial Pablo Domenichini manifestó “ Nosotros hoy tenemos la tarea de conducir el partido, construyendo una alternativa que ponga en valor lo que significa el radicalismo gestionando, lo que significan nuestros intendentes y no mirar en el corto plazo. Creemos que es válida la convocatoria de Facundo Manes, ahora nosotros desde Futuro Radical trabajamos desde la institucionalidad partidaria”.

Ante un escenario de alianzas todavía incierto en la provincia Buenos Aires el radicalismo bonaerense se rearma en las 8 secciones electorales, fortaleciendo el músculo político para posicionarse como un actor protagónico en las elecciones bonaerense y nacionales de este año.