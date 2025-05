Martín Menem le envió una advertencia al PRO sobre el acuerdo en Provincia de Buenos Aires: "No vamos a entregar las ideas"

En plenas negociaciones por llegar a un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le envió una advertencia al PRO donde remarcó que para que el acuerdo sobreviva, todas las partes deben estar completamente alineadas bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.

"Estamos trabajando para ir juntos, estamos tratando de ponernos de acuerdo. La voluntad está. El enemigo a vencer es el kirchnerismo y el acuerdo estará siempre y cuando haya coincidencias programáticas en las ideas claras. No vamos a entregar las ideas por una elección", subrayó Menem en LN+.

Las declaraciones de Menem llegaron luego de que los dos prinicpales alfiles amarillos en el distrito bonaerense, Cristian Ritondo y Diego Santilli, se reunieran en Casa Rosada con Karina Milei y su principal armador en la provincia, Sebastián Pareja, para confirmar la decisión de que el PRO y La Libertad Avanza jueguen juntos, tanto en los comicios locales de septiembre como los nacionales de octubre.

Cristian Ritondo, Diego Santilli y Sebastián Pareja en la Casa Rosada tras anunciar el pacto del PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Si bien el mecanismo electoral todavía no fue instrumentado, se especula la posibilidad de un frente bonaerense que contenga a todas las fuerzas "antikirchneristas", según dio a conocer José Luis Espert, quien será la cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Eso implicaría abrirle la puerta a un sector del radicalismo que responde al senador Maximiliano Abad, que conduce a una buena parte de los 27 intendentes que tienen los boinas blancas en la provincia.

Así, el PRO y La Libertad Avanza buscan evitar repetir el antecedente de 2023, donde la fragmentación de la oposición bonaerense allanó el camino para la reelección de Kicillof como gobernador. Sin embargo, para Martín Menem, la unidad no puede ser a cualquier costo.

"Vamos a pelear en toda la Argentina y vamos a sumar a todas las personas que crean en el mismo esquema ideológico, en la parte programática. No es sumarse por sumarse, solamente por una contienda", había dicho el titular de la cámara baja el jueves pasado, y agregó: "Este es un error que cometió Juntos por el Cambio. Se juntaron, ganaron las elecciones pero después no pudieron gobernar. Eso no funciona".

Martín Menem subrayó que La Libertad Avanza no repetirá la experiencia de Juntos por el Cambio.

Con esa postura coincidió el jefe del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, cuando aseguró tras anunciar el pacto en su distrito que las condiciones del acuerdo fueron "empezar a sacar al populismo de la Provincia en septiembre y que en octubre los diputados que asuman por su lista tengan el compromiso de bancar y apoyar" al Gobierno.

Con esa postura, Ritondo planteó que ese mismo esquema se podría sostener para "ir juntos y construir una alternativa para 2027". “El PRO tiene muchos y valiosos dirigentes, intendentes, legisladores, estructura partidaria para fiscalizar, y La Libertad Avanza tiene una marca que tracciona votos. No importa el color del cartel, sino el futuro del país: dos colores unidos, para derrotar al populismo en la provincia de Buenos Aires”, enfatizó este miércoles en diálogo con Radio Mitre.

Así, el acuerdo en el distrito más grande del país estaría ya muy encaminado independientemente de las tensiones que enfrentaron al expresidente Mauricio Macri con Javier Milei producto de las elecciones porteñas. Tras la derrota, el ingeniero felicitó al libertario y se retiró a Europa, dejando en manos de Ritondo cerrar un acuerdo en la provincia.

Menem también se refirió al rol del expresidente Mauricio Macri, a quien señaló por "estar alejado de la agenda de la gente".

Al ser consultado sobre el lugar de Macri dentro del PRO y en relación con el acuerdo con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Menem volvió a ponerle picante a la discusión y planteó que el expresidente "está alejado de la agenda de la gente".

"Un problema tienen los expresidentes que no saben dónde ubicarse después de terminar su mandato. Y creo que no le sirvió el lugar que decidió ocupar. Creo que tiene buenas intenciones, pero está alejado de la agenda de la gente. Nosotros queremos que baje la inflación, que haya laburo e inversión, que es para la gente nos votó", sentenció.