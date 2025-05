Reunión exitosa: el PRO y La Libertad Avanza están "decididos a ir a un acuerdo" en Provincia

Luego de la lapidaria derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que lejos quedó del resultado de La Libertad Avanza, las negociaciones para Provincia de Buenos Aires aceleraron. Pasadas las 14, Cristian Ritondo y Diego Santilli ingresaban sonrientes a la Casa Rosada por la galería de los bustos presidenciales para reunirse con Karina Milei y su principal armador bonaerense, Sebastián Pareja. Su misión: llegar a un acuerdo para derribar al kirchnerismo de Axel Kicillof.

Pese a las tensiones entre Mauricio Macri y Javier Milei, miembros del espacio amarillo parecen decididos a avanzar con el entendimiento. Ritondo, en su rol de presidente del PRO bonaerense, junto a Santilli, una de las figuras con mayor peso en el distrito y que más simpatiza con el bando violeta, buscan asegurar un esquema que deje conforme a ambas partes.

La principal posibilidad es que, de cara a las elecciones locales de septiembre, exista un frente común entre ambos bandos. No obstante, para las nacionales del 26 de octubre, el oficialismo buscará mantener el sello violeta a toda costa, sumando algunos nombres del macrismo.

Video: el PRO y LLA irán juntos en Provincia

La reunión entre ambas partes terminó cerca de las 15.40, cuando se acercaron a hablar a la prensa acreditada en el edificio. Fue en esta oportunidad que manifestaron "estar decididos ir a un acuerdo", e incluso adelantaron que "hay algunos intendentes del radicalismo con los que están conversando".

Las palabras de Cristian Ritondo: "Hay voluntad de ir juntos"

"Tanto LLA como el PRO tienen todo el interés de que vamos a avanzar en Provincia de Buenos Aires. De hecho, lo que decidimos es que vamos a avanzar juntos y después veremos qué instrumento utilizaremos en septiembre y cuál en octubre. Esto es secundario, lo que sí decidimos es avanzar juntos en ambas fechas", fueron los primeros anuncios que dio el presidente del macrismo bonaerense.

Quienes se hicieron presentes ante la prensa fueron Pareja, Ritondo y Santilli. El segundo de ellos aseguró, de paso, que el oficialismo no pone condiciones: "Las dos condiciones que hay es que le saquemos el populismo a la Provincia en septiembre, que empecemos a sacarlo, y que en octubre los diputados que asuman por nuestra lista tengan el compromiso de bancar y apoyar".

No definieron aún si será un frente electoral o no, pues insistió en que "el instrumento se verá más adelante" y la base de las negociaciones ya está cerrada. "Avanzamos demasiado", insistió el diputado y reiteró en que en octubre se acompañará al presidente Milei. Resta que cada bando dialogue con sus intendentes, concejales y dirigentes.

Sin condiciones definidas, el PRO y LLA confirman que irán juntos en el territorio bonaerense. Foto: Nicolás Palermo/MDZ

De paso, manifestó que es una posibilidad que se sume al radicalismo, a sabiendas de que vienen charlando con la UCR desde hace algunos meses y no se descarta en absoluto sumarla en esta pelea contra el kirchnerismo bonaerense.

Se rumorea, desde los pasillos del macrismo, que Mauricio Macri le dio libre albedrío a Ritondo para negociar con el Gobierno. Esto fue antes de su viaje a España, vuelo que tomó una vez que se conocieron los resultados de las legislativas porteñas: La Libertad Avanza resultó ser la fuerza más votada con el 30% de los votos y el PRO, dentro de su propio territorio, la tercera con el 15,9%.

Ritondo sobre el desencuentro de Milei y Jorge Macri

Se le consultó, entre tanto, sobre las recientes tensiones que hubo entre Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de que el primero de ellos no lo haya saludado al alcalde en el Tedeum del 25 de mayo. "El presidente tiene su estilo, seguramente pasará", opinó Ritondo.

El siguiente en tomar la palabra al respecto fue Santilli, quien indicó: "Nosotros hoy estamos acá para trabajar una unidad, que es lo que la gente nos pide todos los días en la calle. Significa apoyar la transformación que está llevando el presidente adelante, integrarnos, terminar con el populismo de la Provincia e integrar a una Provincia que tiene todo para crecer".

"El Colo" se negó a manifestarse sobre la actitud de Milei e insistió en que "lo que los une es aquello que puedan construir juntos". "Lo que nosotros no podemos hacer es, si queremos ir a buscar un acuerdo, empezar a encontrar cuáles son las cosas que haríamos de otra manera", añadió.

"Jorge Macri es el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del partido allí, yo soy presidente del partido en la Provincia, y el presidente Macri ha dicho públicamente que la responsabilidad en Provincia la tenemos nosotros", acotó Ritondo y mirando a Santilli a su izquierda.

Incluso, manifestó que "más allá de los resultados porteños, este es el camino que encontraron", que es, esencialmente, derrotar al kirchnerismo.

Pareja negó querer hacer desaparecer al PRO

Pareja negó rotundamente que el objetivo del libertarismo sea hacer desaparecer al espacio que fundó Mauricio Macri. Además, señaló: "No hay condiciones, estamos trabajando de buena fe, muy generosamente, con un formato muy distinto al que estamos trabajando nosotros mismos de cara a la sociedad, incluso con los costos que hayan que pagar en ese proceso".

"Nosotros no queremos extinguir al PRO, no hay condición sine qua non. En nuestros objetivos no está aniquilar a otras fuerzas políticas como el PRO, bajo ningún punto de vista", reiteró el libertario.