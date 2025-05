El PRO abandonado por Macri y las amenazas de Kicillof a CFK: las claves de la semana

Cristian Ritondo y Sebastián Pareja se volverán a juntar para iniciar la alianza electoral que unifique a La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia de Buenos Aires. El presidente del partido macrista en la Provincia de Buenos Aires, además, actuará como interlocutor adicional de la UCR oficialista que conduce Maximiliano Abad en ese territorio para que los boina blanca puedan participar de ese acuerdo.

No es que Abad no dialogue con otros miembros del poder libertario. Lo hace habitualmente. Pero no puede ni siquiera aparecer cerca de un acuerdo con “los violetas” si el mismo no "surge" como parte de un frente que se plante contra el peronismo kirchnerista renovador que conduce los destinos de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, siempre hay un acontecimiento que regenera los miedos y paraliza los corazones de quienes pretenden acordar a como dé, aunque rápidamente se reacomodan y no los frena ni los insultos ni los destratos. Es como si en un lugar del poder, las emociones, las lealtades y las ideas no funcionan. Quizás por eso les cuesta interpretar lo que la gente piensa y pretende y sus oficinas están arrebatadas de consultores multimillonarios.

La descortesía y la mala ecuación de Javier Milei al no saludar a su vice Victoria Villarruel y al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, lo asemejan un poco más a Cristina Fernández de Kirchner, recordada por su último acto de gobierno al no participar de la entrega del poder en 2015 a Mauricio Macri y luego no saludarlo cuando asumió en 2019.

Un especialista macrista, que vio como simple concejal los últimos años de Juntos por el Cambio, cree que lo que se viene en el territorio bonaerense en la relación con La Libertad Avanza, cuyos máximos responsables provinciales no revisten características personales y políticas de relevancia, considera que “todo dependerá de la firmeza de nuestros negociadores. Además, las señales que dio Mauricio no ayudan en nada a nuestra negociación”, consideró. “Espero que no nos terminen negociando por una banca”, aseveró.

Otra fórmula destrozada, como la de Cristina y Cobos. Hasta en eso se parecen.

Del lado kirchnerista peronista renovador de la vida, la idea de la unidad a pesar de las desconfianzas y las diferencias los paraliza. En el congreso del Partido Justicialista de la semana pasada, hubo solamente una formalidad basada en la experiencia de los organizadores en la que poco o nada se habló de lo importante. ¿Qué hacer con una dominante Cristina Fernández de Kirchner y un potente Axel Kicillof, que impuso nuevas reglas en esta relación, pero a quien no le alcanza para conducir el proceso político en la provincia que gobierna?

Los funcionarios cercanos al gobernador creen que la elección provincial es ganable. Otra mirada tienen los referentes cercanos a la ex presidenta. Para los cristinistas, salvo la tercera sección electoral, donde ella se presentará como candidata a diputada provincial, todo lo demás está en rojo.

Ante las dudas presentadas, MDZ le preguntó a un actual kicillofista si no valía la pena intentar presentarse de manera separada, entre los representantes del Movimiento Derecho al Futuro y la antigua Unidad Ciudadana. El ganador de esa puja será el conductor natural de lo que viene y hasta es factible que con dos listas consigan más bancas que en una sola oferta electoral.

“Nooo… Hay secciones donde podríamos quedar afuera de todo”, inició su respuesta. Ante la repregunta obligada, si no serviría más dirimir ahora todas las pujas internas en una elección abierta, y de ahí organizar el proceso para 2027, el protagonista insistió: “Axel está peleando para que la elección provincial tenga su sello. Que quede claro que son sus candidatos y que ni Máximo ni Cristina sean los que sigan manejando todo”, consideró.

Esta semana habrá un nuevo capítulo en esta puja. El proyecto sobre las reelecciones indefinidas podrá marcar un antes y después en este proceso. “Todo estaba aprobado para los legisladores, pero Kicillof metió el tema de los intendentes y la pudrió”, insisten desde La Cámpora. Un intendente que habló en los últimos días con el gobernador insiste que "la muestra de que la unidad es el fin la da en que ninguno de los ministros de Cristina renunció a su gabinete".

Facundo Manes dio otro paso adelante. Por ahora bastante solo, comparable con el de Carlos Chacho Álvarez cuando renunció y terminó en "Varela Varelita". "Alguien tenía que hacerlo. Esto es diferente. Él venía de armar una alianza ganadora. Él se para para juntar lo que va a quedar de dos planetas que ya no contienen a la mayoría", contó uno de sus pocos armadores territoriales.