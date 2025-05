Milei destrata a Macri justo cuando necesita al PRO en la provincia

La primera batalla entre el PRO y La Libertad Avanza por la ciudad de Buenos Aires ya pasó. Habrá que esperar otra mas en octubre, cuando se juegue la elección nacional, para saber como termina de definirse esta guerra entre quienes fueron aliados y apoyos y ahora se transformaron en enemigos.

El destrato de Javier Milei hoy a Jorge Macri pudo tener interpretaciones varias; inclusive algunos hasta interpretaron en los primeros minutos que el presidente tenía la intención clara de negarle el saludo a Victoria Villarruel y el jefe de gobierno porteño quedó en medio de esa crisis. No fue así: Milei deliberadamente rechazó saludar a Jorge Macri en un gesto de ninguneo imposible de esconder al jefe de gobierno de una jurisdicción del Estado argentino. El propio Macri lo interpretó así y se lo hizo saber a su equipo.

La distancia entre esta actitud de Milei, cuyo estilo fue duramente criticado en ese mismo momento por el arzobispo Jorge García Cuerva, en una homilía que ya estaba pensada en ese sentido pero que encontró el ejemplo justo en el mismo acto en la Catedral Metropolitana, y la negociación que la Libertad Avanza mantiene con dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires es enorme.

La pregunta entonces pasa a revisar un segundo plano: ¿le convenía a Milei destratar de esa forma a Jorge Macri mientras intenta un acuerdo bonaerense que los libertarios claramente necesitan para impactar al kirchnerismo tanto en la elección local de la provincia como en la nacional?

No hay evidencia absoluta que indique que negarle el saludo al Macri que esta en Argentina, mientras su primo Mauricio desde Europa intenta supervisar la negociación que encabeza aquí Cristian Ritondo, vaya a tener consecuencias inmediatas.

El maltrato es una falta de principios institucionales claros y es una herramienta que los libertarios usan a menudo. Si el PRO quiere sobrevivir como partido debería poner sobre la balanza este hecho aunque no hay seguridad que lo haga. Ritondo y Diego Santilli no se caracterizan por ser el sector mas cercano del PRO a Jorge Macri, algo que no agrega ni quita nada a este conflicto, pero si a la supervivencia partidaria.