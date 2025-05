Un intendente del PRO avaló que Javier Milei no saludara a Jorge Macri en el Tedeum: "Es parte de su forma de ser”

El intendente de San Isidro y referente del PRO, Ramón Lanús, decidió no condenar públicamente al presidente Javier Milei por su decisión de evitar saludar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el Tedeum del 25 de mayo. El gesto, que se leyó como una muestra de tensión entre el oficialismo nacional y el PRO, fue relativizado por Lanús: “No, no la repudio. Es parte de su forma de ser. Y tiene que ver con una personalidad muy transparente”.

En declaraciones al diario La Nación, Lanús optó por no dramatizar el episodio y se despegó de las lecturas críticas: “Yo no me siento representado porque en esa situación hubiera hecho una cosa distinta. Ahora no corresponde que yo salga a repudiar”. Con esa frase, marcó distancia en las formas, pero no en el fondo. Evitó confrontar con Milei, a quien considera un socio estratégico para reconfigurar el mapa político en la provincia de Buenos Aires.

Lanús, que mantiene un vínculo fluido con Mauricio Macri pero en más de una ocasión se mostró cercano al Gobierno nacional, viene impulsando una mayor articulación entre el PRO y La Libertad Avanza. Para él, la prioridad es construir una alianza que permita derrotar al kirchnerismo en territorio bonaerense, incluso si eso implica aceptar la conducción del Presidente. “El que tiene la fuerza hoy es el Presidente. Entonces, es el que tiene que poner las condiciones”, sostuvo.

Consultado sobre el papel que debe tener el PRO en este nuevo esquema, Lanús dejó en claro su postura: “Tenemos que ayudar. Ayudar a que al Presidente le vaya bien. Que le vaya bien a Milei significa que le vaya bien a los argentinos”. La frase resume su enfoque: acompañar sin disputar liderazgo, al menos por ahora.

En otro pasaje de la entrevista, Lanús apuntó contra los sectores del PRO que aún dudan sobre cómo posicionarse frente al gobierno nacional. “A veces no se terminan de definir. Están más preocupados por los rótulos que por la acción. Y nosotros no tenemos tiempo para perder”, advirtió.

Respecto de la situación actual del PRO, se mostró optimista. Rechazó la idea de que el partido esté en un fin de ciclo y llamó a reorganizarse. “No me gusta hablar de ciclos terminados. Me parece que hay liderazgos que pueden haberse agotado, pero el PRO es una herramienta que todavía tiene para dar”, afirmó.