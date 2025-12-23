"Innecesaria" y "circo político": fuerte crítica de Cornejo al proceso de autonomía en San Rafael

El gobernador Alfredo Cornejo calificó de "circo político" el proceso de elecciones de convencionales constituyentes en San Rafael para avanzar en la reforma de la carta orgánica del departamento, que lidera el intendente peronista Omar Félix .

Luego de firmar diversos acuerdos de obras por más de $550 millones con el jefe comunal, Cornejo respondió preguntas de la prensa y cargó críticas a la iniciativa de la comuna peronista, al calificarla de "innecesaria" y de crear un "circo político" alrededor de ella.

"Yo creo que es un circo político, la autonomía es innecesaria y el resultado de esa carta orgánica no puede tener otros alcances que no sea la ley orgánica, salvo que la autonomía sea crear impuestos", disparó Cornejo.

Ya en septiembre pasado, Cornejo había sostenido que “los municipios ya son autónomos, tienen su Ley Orgánica de Municipalidades y tienen la cláusula constitucional que da la Constitución del 94”.

En este sentido, señaló este martes que "el país y la provincia están yendo a un esquema de tratar de bajar la carga impositiva, si un municipio ha convocado a una constituyente para crear impuestos va a contramano de lo que estamos tratando de hacer", planteó. Recordemos que Omar Félix ha negado que se crearán nuevos impuestos.

"Pero bueno, nadie la ha cuestionado judicialmente, ni el Gobierno de la Provincia, ni un partido de la oposición, ni un partido del oficialismo. La Constituyente se va a hacer junto con las elecciones a concejales", dijo Cornejo, en referencia a los comicios del 22 de febrero.

El mandatario provincial siguió con los embates contra la medida que impulsó la gestión de Félix al sostener que "la Cámara de Comercio en el discurso que estuvo Javier Milei, le pidió al municipio que no hicieran la constituyente el mismo día de los comicios de concejales, para que se discutieran esas cosas, y la están haciendo el mismo día de las elecciones de los concejales. Tampoco escucharon a la Cámara de Comercio de San Rafael. Pero eso ya está en camino, así que veremos el resultado, se presentarán los candidatos y el resultado se dará con boleta única, con nuestro régimen electoral, se darán todas las garantías, pero como es desdoblada, el financiamiento corre por parte del municipio", finalizó.

Elección de convencionales en San Rafael

Mediante la Resolución Municipal Nº 876, se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial la convocatoria para que ciudadanos argentinos hábiles y electores extranjeros inscriptos voten el próximo 22 de febrero de 2026 a los 24 convencionales municipales que tendrán la responsabilidad de elaborar y sancionar la Carta Orgánica del departamento.

La medida se desprende de la Ordenanza Nº 15.430, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, que declaró la autonomía municipal en virtud del artículo 123 de la Constitución Nacional, ante la ausencia de una disposición específica en la Constitución de Mendoza.

El voto de convencionales será obligatorio y los candidatos figurarán en la misma boleta única en la que también aparecerán los aspirantes a concejales de San Rafael.

La Convención Municipal, con sus 24 integrantes, deberá comenzar a sesionar 60 días después de la proclamación de los convencionales y deberán concluir sus labores en un plazo máximo de 90 días.

Para qué se modificará la Carta Orgánica de San Rafael

La iniciativa no prevé creación de nuevos impuestos ni tampoco la conformación de nuevos cargos públicos, de acuerdo a lo que indicaron desde el municipio.

Además, según aseguran desde la comuna, "numerosos trámites que hoy representan un dolor de cabeza para los sanrafaelinos, serán más simples, ágiles y menos burocráticos".

Entre los fundamentos del proyecto, aparece:

Establecimiento de un sistema de control y rendición de cuentas públicas municipales.

Definición de un procedimiento para la reforma de la Carta Orgánica.

Implementación de mecanismos de participación ciudadana

En varios de sus discursos en defensa de la "autonomía", Félix mencionó que uno de los "beneficios" de la autonomía es la eliminación del "Impuesto de Bomberos" que abonan quienes construyen edificios o locales comerciales. "Es dinero que recauda provincia y no vuelve a San Rafael y que significa un dolor de cabeza para muchos sanrafaelinos", aseguró.

En la enumeración de ejemplos en los que interviene la autonomía, Omar Félix utilizó en septiembre pasado un tema controversial de aquel momento como es la cuestión del arbolado público, justo luego de un episodio lamentable como fue la muerte de una mujer por la caída de un árbol en otro municipio de gestión peronista como es Maipú.

Un ejemplo sugestivo si se tiene en cuenta la disputa que protagonizaron en su momento la Municipalidad de Maipú con la Dirección Provincial de Vialidad por las responsabilidades de esa muerte.

"Cortar un árbol que está seco o que genera algún inconveniente requiere de un trámite que hoy no lo puede resolver por sí solo el municipio sino que interviene Recursos Naturales de la Provincia. Hoy un árbol cae, destruye un auto y los costos tiene que asumirlos el municipio, pero el municipio no puede, por sus propios medios, erradicar ese árbol que estaba en mal estado y ocasionó daños en el vehículo", ejemplificó Félix.

También hizo referencia al sentido de las calles y la instalación de semáforos, que hoy legisla el Gobierno provincial.