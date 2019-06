Fernández Sagasti: "Mendoza tocó piso y hay que cambiar"

Para la ganadora de la disputa en el peronismo por la candidatura a la gobernación, Anabel Fernández Sagasti, se combinó "una serie de factores" para su triunfo por sobre el oficialismo partidario que representaba la precandidatura de Alejandro Bermejo. Anoche habló con Cristina Kirchner, relató, y señaló que con su triunfo "está muy contenta". A partir de ahora, indicó, empezamos a trabajar "por el triunfo nacional".

En cuanto al "factor Cristina", dijo que "más allá de lo que mucha gente pueda creer, hay gente que quiere que vuelva. Hay muchas situaciones en la provincia de Mendoza que se han vuelto desesperantes para muchas familiar", evaluó.

Fernández Sagasti, en diálogo con el programa "Uno nunca sabe" por MDZ Radio sostuvo que en su recorrida de campaña se encontró con "gente en situación muy difícil, con la disyuntiva de pagar las boletas o comer". "Tenemos -agregó- problemáticas muy difíciles que resolver d ela fórmula más rápida a los mendocinos".

Con respecto a la cantidad de votos que consiguió Elegir en las PASO, aceptó que "por supuesto que tenemos que conseguir más votos". Con respacto a las afirmaciones de Rodolfo Suarez de que "mucha gente que votó por Bermejo podría votar por Cambia Mendoza", la senadora nacional sostuvo que "intentaremos que no sea así, tenemos mucho por crecer y necesitamos cambiar el rumbo de Mendoza". En este punto, sostuvo que "hemos tocado el piso y hay cosas muy concretas que cambiar".

Cerca de las 3 de la mañana recién recibió un llamado del intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, que no aceptó públicamente su derrota y sus voceros, Guillermo Carmona y Patricia Fadel, hasta pusieron en duda.

"Nos queda consolidar la campaña hacia adelante", dijo Sagasti esta mañana y contó que "con el jefe de campaña de Alejandro, que fue Adolfo (Bermejo) hemos estado en contacto permanente".

Sobre lo que viene, aceptó que será una competencia nutrida en "la grieta". Pero también que tiene confianza en que la PASO nacional le de un triunfo a la fórmula Fernández - Fernández de modo de que le sirva de combustible propio.

Descartó que José Luis Ramón vaya a acordar con el peronismo para la elección general, pero no que "haya que hablar todas las posibilidades". "No he hablado el tema ni conozco a Ramón", dijo.