Federico Pinedo sobre la fórmula FF: "Vamos a ver qué dicen las mediciones"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo "supongo que sí" cambia el escenario electoral con la designación de Alberto Fernández como precandidato presidencial. "Vamos a ver qué dicen las mediciones", sostuvo en diálogo con el programa "Uno nunca sabe" por MDZ Radio, sin lanzar opiniones personales. Citó al politólogo "Andrés Malamud, quien sostuvo que la decisión 'consolida la grieta, pero la lleva a lugares menos extremos".

Además, especuló que "si hubiera elegido a Kicillof hubiese sido más extremo", aunque no dudó en calificar que se trata de una fórmula del "kirchnerismo duro". Le pasó la pelota a la UCR que el 27 de Mayo en su convención nacional tiene que decidir su futuro en Cambiemos. Pero a la hora de hablar de las decisiones del Pro, indicó que "Cambiemos no es una propiedad de algunos del Pro y de algunos radicales, sino que es producto de un cambio en la sociedad, por eso ganó las elecciones de 1915. Hay que pensar menos en los dirigentes políticos y más en las necesidades de los argentinos". En este sentido, anticipó en tono formal que "vamos a seguir enfocándonos en lo que necesitan los argentinos".

Evaluó, asimismo, que Mauricio Macri no es el "culpable" del resurgimiento de CFK. Indicó al respecto que "Cristina Kirchner siempre fue importante en el electorado. Mucha gente en la política cree que es un invento de Macri, pero eso es un disparate. El año pasado perdió la elección y este año también la puede perder, pero eso no quiere decir que no sea importante".