Fallo judicial: la reacción del ex titular de Irrigación que restringió pozos de agua

Las firmas Santa María de los Andes S.A. y Vitivinícola Bulnes S.A. habían interpuesto una acción procesal administrativa contra el Departamento General de Irrigación exigiendo que se anulen las resoluciones del Honorable Tribunal Administrativo de ese organismo que les había negado la concesión definitiva de uso de agua subterránea y ordenaron el cegado de los pozos.

Los permisos se habían otorgado de manera irregular durante la gestión de Eduardo Frigerio al frente de Irrigación y el hecho derivó en un pedido de juicio político y una posterior renuncia del funcionario. Posteriormente tomó las riendas de Irrigación José Luis Álvarez , quien dispuso que esos permisos fueron otorgados de forma irregular, sin respetar el orden de prioridades legales y bajo una interpretación errónea de la normativa vigente para zonas de restricción hídrica.

Este lunes se conoció la sentencia de la Corte ratificando esa decisión de Irrigación y rechazando la demanda iniciada por las empresas, tras un proceso judicial que demoró 13 años.

En diálogo con el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM , el ex titular de Irrigación, José Luis Álvarez , celebró el fallo judicial y destacó el accionar que tuvo el organismo hace más de una década.

“En su momento se habían entregado unos pozos diciendo que había una prerrogativa que tenían estos usuarios sobre otros pedidos que habían y fue bastante escandalosa la situación”, explicó el exfuncionario, haciendo referencia al escándalo político que tenía apuntado a su antecesor.

José Luis Álvarez, superintendente de Irrigación. Foto: Alf Ponce / MDZ José Luis Álvarez, ex superintendente de Irrigación. Foto: Alf Ponce / MDZ

Álvarez recordó que “cuando yo asumí en Irrigación fue un tema que conversé mucho con el gobernador de entonces que era Francisco Pérez y tomamos la decisión desde el punto de vista jurídico, basándonos en las leyes, porque no correspondía ese otorgamiento de pozos y por eso ordenamos el cegado de esas perforaciones”.

Respecto a las irregularidades detectadas para restringir la concesión de las perforaciones, el ex titular de Irrigación sostuvo que “todos los pozos se construyen desde un permiso que les da el Departamento de Irrigación y después se hace una concesión. Nosotros les negamos la concesión porque ellos aducían que tenían un privilegio por una cámara empresaria con la cual se habían presentado y la cámara empresaria no existía”.

La entidad “fantasma” en cuestión estaba conformada por un grupo de desarrolladores agrupados bajo el nombre de la Cámara de Comercio, Vitivinicultura, Turismo y Producción Alto Agrelo.

“Ellos habían dicho que tenían un privilegio, porque eran una cámara y pedían en conjunto un pozo, porque en la Ley de Aguas Subterráneas eso le daría un privilegio sobre el resto, pero esa cámara no tenía funcionamiento sino que la habían presentado para tener la prerrogativa que no existía”, manifestó.

Indicó que en este sentido desde Irrigación se ordenó el cegado de los pozos y que las empresas decidieron acudir a la Suprema Corte exigiendo la derogación de las resoluciones del organismo.

Trece años después el Alto Tribunal provincial terminó resolviendo el conflicto judicial y Álvarez consideró la sentencia como “un logro de la gestión”. “Esto nos demuestra que estábamos en el camino correcto al haber pedido que estos pozos se cegaran. Lo pedimos desde la Superintendencia y el Tribunal lo admitió. Todos los consejeros votaron a favor de que estas concesiones no sean otorgadas”.

Remedio judicial

En el fallo judicial, los ministros Garay, Day, Gómez y Llatser propusieron un remedio jurídico a fin de que las empresas puedan hacer uso de permisos precarios de aguas superficiales, cumpliendo ciertos requisitos establecidos en la Resolución 944 del DGI.

Los cuatro magistrados que dispusieron este remedio consideraron que resulta apropiado y conveniente teniendo en cuenta el resguardo del interés público como eje central en materia de recursos hídricos. Esto implica que si las firmas actuantes optarán por esta opción para el uso del agua deberán pagar un valor específico que tendrá un destino particular, denominado "valor llave".

Es decir que las empresas tendrán que solventar la inversión estatal para que tengan agua. Ese pago se hará usando el “Fondo Potrerillos”, que fue creado para que el Estado amortice las obras ejecutadas.

“En esa época yo también saqué un sistema de reemplazo de perforaciones. Permitiría que si tenías un derecho de agua superficial y uno de subterránea para la misma propiedad, podías ceder el de agua superficial en la subterránea. Porque en la cuenta que uno hace para la evaluación del agua subterránea uno tiene en cuenta esas perforaciones. Eso hubiese sido una solución para esto. Y la solución que propone ahora la Corte es entregarle agua superficial con permisos precarios”, expresó Álvarez respecto a este remedio jurídico.

El ex funcionario señaló que la provincia atraviesa un proceso de crisis hídrica profunda y que es necesario el acuerdo de los regantes del Río Mendoza para otorgar estos permisos precarios para reemplazar el agua subterránea.

“Hay un ‘valor llave’ que es el ‘Fondo Potrerillos’ y hay que hacer las obras de conducción y hay que ponerse de acuerdo sobre qué cantidad de agua es la que se les va a otorgar. Sabemos que tienen un riego eficiente, con riego por goteo en todas las fincas. Hay que ver desde dónde hacen las tomas de agua, hay que ver las pendientes y cosas que la Corte no tiene por qué decir, sino que les da una salida. Ellos tienen que ir y solicitar los permisos precarios”, concluyó el ex titular de Irrigación.