En medio de su peor crisis, Javier Milei reúne a su Gabinete antes del cierre de campaña bonaerense y su viaje a EE.UU.

Mientras el Gobierno intenta maniobrar a través de la tormenta, el presidente Javier Milei reúne a su Gabinete para gestionar la crisis que desataron los audios filtrados de Diego Spagnuolo y de su hermana Karina. El cónclave del Ejecutivo se produce en la previa del cierre de campaña bonaerense que protagonizará el libertario en la localidad de Moreno y antes de su viaje a Estados Unidos para reunirse con empresarios.

Las luces del ala presidencial de la Casa Rosada se encendieron temprano este miércoles para recibir al mandatario, que llegó a Balcarce 50 minutos antes de las 9, poco después del vocero presidencial, Manuel Adorni. En los minutos siguientes, la plana mayor del Gobierno se hizo presente en el Salón de los Bustos para subir hacia el despacho de Milei.

Además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llegaron los ministros Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). Luego de estar varios minutos dentro de su auto, también ingresó Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación) fue el último en llegar con 8 minutos de retraso, tras su breve participación en el evento por el 48° aniversario de la Fundación Mediterránea.

Así, los únicos ausentes fueron el canciller Gerardo Werthein, afectado por un cuadro febril, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que está fuera del país.

Por fuera de los ministros, también se hicieron presentes la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el asesor presidencial Santiago Caputo, y dos figuras que, por razones distintas, fueron centro de discusión esta semana: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El primero, por la vinculación directa que mencionan los audios de Diego Spagnuolo entre su primo Eduardo 'Lule' Menem y la droguería Suizo Argentina, en una supuesta trama de sobreprecios y pedidos de coimas que desató un escándalo y una investigación judicial. El segundo, por la decisión del Gobierno de intervenir en el Mercado Libre de Cambios vía el Tesoro Nacional para "contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", según anunció este lunes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Por último, si bien evitó ingresar por la puerta principal para evitar la mirada de los periodistas acreditados, también integró la cumbre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la principal apuntada por el supuesto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. A su vez, 'El Jefe' volvió a captar todas las miradas luego de que se difundieran audios atribuidos a su persona que habrían sido grabados ilegalmente en la Casa Rosada y en la Cámara de Diputados.

El hecho despertó un clima de paranoia y sospechas en el Gobierno, que denunció una "operación de espionaje ilegal comandada por el kirchnerismo". Como primera respuesta, el Ejecutivo logró obtener una cautelar para prohibir la publicación de las grabaciones y solicitó una serie de allanamientos contra el canal de streaming Carnaval; su presunto financista Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio 'Chiqui' Tapia en la AFA; los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial; y el abogado Franco Bindi, pareja de la excomulgada diputada libertaria Marcela Pagano, a quien el Gobierno le atribuye vínculos con "agentes inorgánicos de inteligencia".

