El resultado en La Pampa tiene para Cambiemos un costo político relativo

El triunfo del peronista Segio Ziliotto en las elecciones pampeanas de hoy, que lo consagraron como gobernador electo, no sorprendió en los ámbitos provincial y nacional, toda vez que el Justicialismo no pierde comicios desde 1983, y quizás por ello para Cambiemos la derrota tiene un costo político relativo.

En un marco de frialdad semejante a las culturas nórdicas y muy distante de la coyuntura de comicios como los de, por ejemplo, el conurbano bonaerense, dirigentes del Frente Justicialista Pampeano y de Cambiemos demostraron en la previa con sus actitudes y hasta en palabras que "el resultado ya era un hecho", en alusión a un triunfo del PJ.

Ante esta perspectiva, los ciudadanos, especialmente los de Santa Rosa, denotaban cierto desinterés en ir a votar, lo que fue verificado en las internas del 17 de febrero pasado cuando hubo una baja participación al no ser obligatorias.

La estadística marca que hace 36 años gobierna el peronismo en La Pampa y que la provincia solo tiene el 0,8 por ciento del padrón electoral del país, por lo que no sería ninguna sorpresa ni tampoco un alto impacto político para la gestión de Mauricio Macri, ya que este resultado no tiene gran incidencia a nivel nacional.

Sin embargo, el peronismo pampeano liderado por el gobernador Carlos Verna buscó a través de los medios incrementar el valor simbólico de la victoria del PJ unificado, con mensajes a Cambiemos y a la interna peronista, pensando en las elecciones presidenciales.

El eje del PJ de La Pampa fue exacerbar el triunfo para remarcar una nueva derrota de candidatos del Gobierno, pero el trasfondo del mensaje a Mauricio Macri se debe a la mala relación de Verna con el Presidente, porque considera que el jefe de Estado "favorece" a Mendoza en un tema que cala hondo en los pampeanos como la causa del Río Atuel.

En su posicionamiento político a nivel nacional, Verna se define por su enfrentamiento con la Rosada y por eso se acercó a la ex presidenta Cristina Kirchner a pesar de que tenían un distanciamiento de años, al igual que sucedió con el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quienes no integran el peronismo no kirchnerista que impulsan otros mandatarios como el cordobés Juan Schiaretti.

El flamante electo gobernador Sergio Ziliotto conducirá los destinos de La Pampa hasta 2023, lo que le permitirá al peronismo cumplir 40 años en el poder de forma ininterrumpida.