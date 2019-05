Cómo repercutió en el mapa político del país el lanzamiento de Cristina como "vice"

Dirigentes del espectro peronista manifestaron distintas posturas en relación a la conformación de la fórmula presidencial integrada por el exjefe de Gabinete Alberto Fernández y la ex mandataria Cristina Kirchner, anunciado hoy por la actual senadora nacional.

La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, decidió compartir la fórmula con Alberto Fernández.



Empieza una nueva etapa para derrotar al modelo de hambre y ajuste de Macri y de Cambiemos.



La unidad es el camino. pic.twitter.com/kuRSmwCVl6 — Partido Justicialista (@p_justicialista) 18 de mayo de 2019

El precandidato presidencial Alberto Fernández agradeció las primeras felicitaciones que recibió en su cuenta de Twitter tras el anuncio de su postulación a las PASO que formuló Cristina Fernández de Kirchner.

Saludamos la formula presidencial @alferdez @CFKArgentina que significa un paso más en la necesidad de construir un gran Frente Patriótico de Unidad para derrotar a Cambiemos. — Pino Solanas (@fernandosolanas) 18 de mayo de 2019

En su cuenta, el ex funcionario kirchnerista recibió las felicitaciones de los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de Catamarca, Lucía Corpacci, de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, de Chaco, Domingo Peppo, y La Rioja, Sergio Casas, y también del cosecretario general de la CGT, Héctor Daer.

Desde #EntreRíos siempre impulsamos el consenso que posibilite la unidad para la construcción de una alternativa que devuelva la esperanza a los argentinos. El anuncio de @alferdez y @CFKArgentina es un paso muy importante para lograrlo. Seguimos hablando con todos los sectores. — Gustavo Bordet (@bordet) 18 de mayo de 2019

Los gestos valen más que las palabras. Estamos esperanzados en esta propuesta electoral @alferdez y @CFKArgentina para sacar adelante a nuestra Patria, con la unidad del peronismo construir una nueva Argentina. Primero La Patria, después El Movimiento y luego Los Hombres. — Sergio Casas (@SergioGCasas) 18 de mayo de 2019

El diputado nacional por Unidad Ciudadana Máximo Kirchner afirmó en un acto llevado a cabo en el club Ferro que Fernández es el candidato que “tiene la responsabilidad” de conducir al peronismo hacia “la victoria”.

Desde Paraguay, mi abrazo fraterno a los compañeros @CFKArgentina y @alferdez, ante la consolidación de esta dupla presidencial de la Victoria, que con seguridad retomará el camino de la dignidad para el hermano pueblo argentino y la integración latinoamericana! ✌🏼 pic.twitter.com/xhuXytYQ4M — Fernando Lugo (@lugo_py) 18 de mayo de 2019

El gobernador de Entre Ríos saludó, a través de las redes sociales la decisión de la senadora nacional al asegurar que desde su provincia "siempre" se impulsó un "consenso que posibilite la unidad para la construcción de una alternativa que devuelva la esperanza a los argentinos".

Aníbal: «Esta fórmula es la solución a los males que generó la derecha corrupta»

El exjefe de Gabinete aseguró que le encanta la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner y ponderó la "estatura de una dirigente que se corre al segundo lugar por todos" https://t.co/ybGGKd1MPN — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 18 de mayo de 2019

"El anuncio de @alferdez y @CFKArgentina es un paso muy importante para lograrlo. Seguimos hablando con todos los sectores", remarcó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Burda maniobra de Cristina tratando de desagrietar reflotando otra vez a sus amados 70 (oxímoron). Primero añorando a Gelbard y ahora designando a su secretario, A. Fernández, como candidato a Presidente. La versión SXXI del "Cámpora al gobierno, Perón al poder" — Jose Luis Espert (@jlespert) 18 de mayo de 2019

En tanto que el Partido Justicialista bonaerense respaldó la decisión de Cristina Fernández de Kirchner y se comprometió, a través de un comunicado, a convocar a todos los sectores para consolidar "un gran frente electoral" para las elecciones.

Por su parte, el precandidato presidencial de Alternativa Federal (AF) Sergio Massa se mostró hoy dispuesto al "diálogo" al ser consultado sobre la nominación de Fernández, quien integró el Frente Renovador, el espacio fundado por el ex intendente de Tigre.

La decisión de @alferdez y @CFKArgentina interpreta adecuadamente la expectativa de muchos argentinos y argentinas: nos convoca a un espacio de consensos amplios, donde sean protagonistas las diferentes expresiones de la sociedad. — Maria Eugenia Bielsa (@MariaEBielsaOk) 18 de mayo de 2019

“Tengo un gran respeto por Alberto, pero hoy me siento más candidato que nunca. Desde un sector de la grieta se dio un paso hacia el diálogo. Esperemos que pasa en el otro. Hay que construir una gran coalición”, indicó Massa en declaraciones radiales.

Vuelve la esperanza para todos los argentinos por el camino de la #Unidad Como bien dice @CFKArgentina primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres.

Estamos con vos @alferdez. Desde la #UnidadFueguina para la #UnidadArgentina pic.twitter.com/cnxiQ5eQji — Rosana Bertone (@RosanaBertone) 18 de mayo de 2019

Luego de conocerse el anuncio de Cristina Kirchner, el diputado Felipe Solá declinó su precandidatura presidencial y dijo que con la confirmación de esta fórmula se cumple el "objetivo" de "construir una unidad amplia".

Desde otra postura, el precandidato presidencial Daniel Scioli confirmó que participará de una "gran PASO" del peronismo y remarcó que sus "enemigos son las políticas de ajuste".

El miembro del consejo directivo del PJ Nacional y dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro valoró que encabece la fórmula presidencial Alberto Fernández. “Él tuvo una visión crítica de la gestión de Cristina en un momento determinado. Lo que demuestra una buena señal", indicó en diálogo con FM radio Cultura.

Estoy muy contenta con el anuncio de @CFKArgentina, es un paso trascendente en el camino de la unidad para recuperar la Argentina que se preocupe y ocupe de las necesidades de nuestra gente. — 💚 Victoria Donda Perez 💚 (@vikidonda) 18 de mayo de 2019

Por otra parte el ex presidente Eduardo Duhalde tomó distancia de la decisión de la ex jefa de Estado y calificó como "un grave error" su decisión, al opinar la fórmula "no puede ganar sin ninguna duda", y advirtió que el anuncio del binomio le recordaba "a la quema del cajón de Herminio" Iglesias, en la campaña electoral de 1983.

Reivindicamos la decisión de @CFKArgentina, valoramos la actitud y acompañamos todos.

Seguimos construyendo el camino para democráticamente desplazar un gobierno sin idea y que le esta haciendo mucho daño al país.



¡Fuerza @alferdez y sigamos levantando la bandera de la unidad! — José Luis Gioja (@joseluisgioja) 18 de mayo de 2019

Felicitaciones compañero @alferdez , vamos a trabajar junto a @CFKArgentina para que seas el presidente que saque a la #Argentina de la postración y la crisis#HayOtroCamino — Guillermo Carmona (@grcarmonac) 18 de mayo de 2019

"Es un grave error. Inmediatamente me acordé de la quema del cajón de Herminio", aseguró Duhalde, en referencia al acto de cierre de campaña del candidato a presidente del PJ, en 1983, Italo Lúder, cuando el dirigente sindical quemó un cajón radical de la UCR, antes de las elecciones, que fue determinante para la derrota de ese partido frente al radical Raúl Alfonsín.

En esa tónica, el gobernador de Salta y precandidato a presidente por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, consideró que la fórmula es “parte del pasado”, al tiempo que confirmó que continuará con su postulación en el espacio del peronismo no kirchnerista.

Otro dirigente que se mostró dispuesto a sostener su precandidatura presidencial dentro del peronismo fue el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien puso en duda la pertenencia de Alberto Fernández al movimiento fundado por Juan Domingo Perón.

“No sé si es peronista (por Fernández). Para mí es neoliberal y con Cristina forman una expresión liberal socialdemócrata. No me bajo y voy a competir en las PASO del Frente Nacional, tal como lo propuso el Partido Justicialista”, subrayó el ex funcionario.

En Cambiemos

Dirigentes de Cambiemos advirtieron hoy que la fórmula Alberto Fernández- Cristina Fernández para las PASO de agosto sería "volver al pasado, autodestruirnos", como dijo el presidente Mauricio Macri, y además "garantiza la impunidad de todos", advirtió Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, entre otras voces.

La alianza gobernante analizó además que es una muestra de "debilidad" política, y la compararon con una frase que se repetía en 1973: "Cámpora al gobierno, Perón al poder", que evidenciaba que el ex presidente retenía el poder político.

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi fue directo a la comparación histórica. "En unas elecciones cada cual puede proponer su fórmula y es su derecho. Pero en Argentina, cada vez que se bifurca el poder real del poder institucional la República se debilita."Cámpora al Gobierno, Perón al poder" terminó en Isabel, Videla y la catástrofe", recordó.

A poco de conocerse el anuncio de la ex mandataria, la líder de la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió, afirmó: "Lo que proponen es Jack el destripador, que garantiza la impunidad de todas y todos (política y empresarios)", en su cuenta de Twitter.

Previamente, y en diálogo con Radio Nacional, el ministro de Educación de la Nación y precandidato a intendente de La Matanza, Alejandro Finocchiaro, sostuvo que "si Cristina está en la fórmula, es la candidata. Igual sigue siendo la representación del gobierno que terminó en 2015".

Para el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, el anuncio es "una nueva trampa de Cristina. Es Cámpora al Gobierno, Perón al poder. Para los más jóvenes, es poner a alguien que luego se lo maneja de atrás".

La ex presidenta, agregó Cornejo, "no quiere estar al frente pero sí en la boleta, para el tercio de la población que la apoya" y acotó que Alberto Fernández "tiene su personalidad, pero es obvio que el poder político es de Cristina". Se trata de "una fórmula defensiva", dado que "quien ha tenido contacto con los miembros de la Corte Suprema ha sido Alberto Fernández".

"Otros candidatos a presidente no le dan garantías de impunidad. (Roberto) Lavagna, (Sergio) Massa, (Juan) Schiaretti no le dan garantías", destacó.

En declaraciones a la prensa mendocina, el jefe radical también afirmó que su propuesta de ampliar Cambiemos "está más vigente que nunca", y será uno de los ejes del debate de la Convención Nacional de la UCR del próximo 27 de mayo en Parque Norte.

Por otra parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Luis Petri (UCR-Mendoza) consideró, en declaraciones a Télam que "la fórmula Fernández-Fernández es kirchnerismo en estado puro". Y explicó que en las próximas elecciones "se van a enfrentar dos modelos de país: el de Fernández-Fernández que busca volver al pasado con el camino que emprendió de Venezuela y el de Cambiemos que está resolviendo los problemas estructurales del país, sentando las bases para tener un crecimiento sostenido que nos invite a soñar un futuro mejor".

El jefe de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, recordó en twitter cómo Alberto Fernández cuestionaba, hace dos años, a la ex presidenta y dijo: "Es el mismo. Se llama Alberto Fernández".

Por su parte el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli, dijo que podría darse la posibilidad de "un operativo clamor" para invertir los nombres de la fórmula de la ex presidenta, luego de sostener que lo que queda en claro es que "va a gobernar la ex presidenta", si gana las PASO y las presidenciales de este año.