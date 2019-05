La campaña del miedo ante la fórmula Fernández-Fernández

El anuncio por medio de la publicación de un video en la cuenta de Twitter de Cristina Fernández de Kirchner donde indicaba que será la precandidata a la vicepresidencia junto a Alberto Fernández por Unidad Ciudadana, revolucionó el entorno político este sábado, ya que se venía especulando que iba a ser candidata a la presidencia.

Las repercusiones, respuestas, conjeturas, entre otras hipótesis de los escenarios posibles que vendrán, no tardaron en llegar. Uno de los primeros de responder o dar su opinión desde el Gobierno nacional fue Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. El funcionario publicó en su cuenta de Twitter que "en unas elecciones cada cual puede proponer su fórmula y es su derecho. Pero en Argentina cada vez que se bifurca el poder real del poder institucional la República se debilita. 'Cámpora al Gobierno, Perón al poder' terminó en Isabel, Videla y la catástrofe".

En sintonía con este argumento, el gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, pasado el mediodía de este sábado en un acto junto con su precandidato a la Gobernación, Rodolfo Suarez, hizo la misma analogía.

"Me parece que es una nueva trampa de Cristina. Cámpora al Gobierno, Perón al poder", señaló y agregó que esa fórmula "terminó en la Triple A, un grupo peronista de derecha que reprimía e hizo desaparecer gente. Todo terminó en Isabel de Perón asumiendo el Gobierno y con (Rafael) Videla con un golpe de Estado de los militares. No es una buena fórmula para la Argentina, da mucho miedo. Las épocas no son comparables pero las ideologías de Cristina van en la misma dirección que pensaban los camporistas de esa época. Una época nefasta del país".

Inmediatamente y advirtiendo lo que había enunciado, Cornejo embargo aclaró que "no estoy aventurando que eso es lo que vaya a ocurrir pero sí que no es una buena noticia para la Argentina".

“Ni yo soy (Héctor) Cámpora y ni Cristina es (Juan Domingo) Perón. Además ella lo sabe porque un día renuncié y estuve diez años confrontando políticamente”, sostuvo Alberto Fernández en una entrevista publicada hoy en Página/12.

Sí, pero no

La estrategia utilizada por el mandatario es claramente recurrir al miedo, como así también la aplican los funcionarios nacionales: no hagas esto porque te pasará aquello.

Quien puede negar que la última dictadura cívico-militar fue la peor etapa de la democracia del país donde se vulneraron derechos de todo tipo y las libertades -principalmente ideológicas- se restringieron en su totalidad.

Por lo tanto, enunciar y recordar esos trágicos momentos de la historia con un hipotético escenario electoral posible, es hacer campaña con el miedo de la población a que vuelvan esos días.

Quizás, si se juega a la campaña del miedo, del otro lado no pueden descartar que la población también puede tener temor que si continúa el mismo Gobierno nacional por cuatro años más, las tarifas de los servicios no dejen de aumentar, los costos de la canasta básica se vayan por las nubes, los salarios se retrasen con respecto a la inflación, la desocupación y condiciones laborales sean una constante diaria, por ejemplo entre otras preocupaciones o problemas.