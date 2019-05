Este es el video completo del anuncio de Cristina como vice

La senadora Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy sorpresivamente que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezará el dirigente Alberto Fernández, y convocó a los "más amplios sectores" para "no solo ganar la elección" de octubre sino para "gobernar" a partir de diciembre "un país en ruinas".

"Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos; él, como candidato a presidente, y yo, como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las famosas PASO", anunció la ex mandataria esta mañana, en un mensaje grabado que difundió por redes sociales, con su voz en off e imágenes de distintos momentos de su carrera política.