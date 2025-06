El plan B de Cornejo y el rol de Cobos si fracasa el acuerdo entre la UCR y Milei

Cambia Mendoza , que es el oficialismo en la provincia, y La Libertad Avanza , que es el partido del presidente Javier Milei , negocian un acuerdo electoral para las elecciones legislativas. Esa idea tiene sus obstáculos. Si no llegara a concretarse, el diputado nacional Julio Cobos surge como una opción para encabezar la lista que impulse el Gobierno de Mendoza al Congreso dentro del oficialismo mendocino.

Cobos había dicho que no se reelegiría en su cargo. Mucho más en este contexto, donde él es muy crítico del presidente Milei y, fiel a su estilo, no lo esconde. Hace declaraciones públicas y proyectos legislativos, donde cuestiona las políticas libertarias como desfinanciamiento universitario y de la obra pública. Sin embargo pasaron cosas. Hace un mes el gobernador Alfredo Cornejo y el exmandatario y actual senador nacional Rodolfo Suarez se juntaron con Cobos. Le propusieron que fuera el primer candidato a diputado nacional de Cambia Mendoza, si no hay acuerdo con los libertarios. En ese caso, el exvicepresidente está dispuesto a volver a jugar.