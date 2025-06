Cobos pide informes porque tiene dudas sobre el acuerdo de Mendoza con la Nación por las obras viales

El núcleo de la cuestión, según explicó el diputado, reside en el origen de parte del presupuesto de Vialidad Nacional . Una porción significativa de dicho presupuesto proviene de impuestos específicos sobre los combustibles, en particular del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono , creado por ley en 2002. Estos tributos tienen una asignación específica : deben destinarse al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial a través del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte.

La denuncia principal de Cobos es que estos recursos, si bien son recaudados por el Gobierno Nacional, no estarían siendo girados a la DNV por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, como corresponde por ley. El legislador advierte que el desvío de fondos no solo constituye un posible delito, sino también una doble injusticia. La primera injusticia es que las provincias ya han cedido parte de su coparticipación mediante esta afectación específica; la segunda es que, además, tendrían que utilizar recursos propios para financiar obras que no son de su competencia directa.