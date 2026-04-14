El Gobierno oficializó la renuncia de Marcelo D'Agostino

La dimisión fue formalizada mediante el Decreto 684 tras una denuncia que generó gran impacto en la provincia.

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes la renuncia de Marcelo D’Agostino como subsecretario de Justicia mediante el Decreto Nº 684, publicado en el Boletín Oficial. La dimisión se produce en un contexto de fuerte conmoción política e institucional tras una denuncia penal en su contra.

El documento establece en su artículo primero la aceptación de la renuncia “a partir de la fecha del presente decreto” del funcionario, quien ocupaba un cargo clave dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La decisión del Ejecutivo provincial se conoció luego de que D’Agostino presentara su dimisión el viernes pasado, tras ser notificado formalmente de la denuncia en su contra por presuntos delitos de extrema gravedad.

Una causa que impacta en la política y la Justicia La acusación incluye la presunta comisión de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves reiteradas, amenazas coactivas, coacción y violencia de género en todas sus modalidades, en concurso real. El caso generó una fuerte repercusión tanto en el ámbito político como judicial.

A raíz de los vínculos previos con las partes involucradas, la fiscal en jefe de Violencia de Género, Laura Rouselle, y el procurador Alejandro Gullé decidieron inhibirse de intervenir en la causa. En su lugar, la supervisión de la investigación quedó en manos del fiscal en jefe de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, y de la fiscal adjunta Paula Quiroga.