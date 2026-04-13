Hebe Casado en MDZ Radio: qué dijo la vicegobernadora sobre la renuncia de Marcelo D'Agostino

Hebe Casado pasó por el estudio de MDZ Radio y habló de todo: la renuncia del subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, la explotación minera en Mendoza, el potencial del uranio, la Ley de Glaciares. su futuro político y la posibilidad de una candidatura después de dejar su cargo como vicegobernadora .

La vicegobernadora se ha manifestado abiertamente a favor de la explotación minera y esta vez mantuvo la línea.

“En Mendoza hemos avanzado bastante rápido. Hoy ya tenemos cerca de 100 proyectos en exploración, o aprobados para la exploración. Un proyecto aprobado para la explotación es el Proyecto San Jorge que pronto ya va a empezar la construcción de la mina. En estos días entra un proyecto nuevo que es la ampliación de "Don Luis", en San Rafael con capital australiano”, dijo la médica sanrafaelina.

“Los proyectos de uranio todavía no han tenido avances, todavía no se ha presentado nada. Sierra Pintada en San Rafael depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la empresa. Todavía le falta terminar la remediación y ahí se vería si se puede explotar”, agregó.

Con respecto a la reciente Ley de Glaciares festejó la sanción definitiva. “Hace justicia con las provincias devolviéndole los recursos naturales que siempre deberían haber sido de las provincias. No tiene por qué decidir un pampeano, un entrerriano o un porteño respecto de lo que hace Mendoza con sus recursos naturales”, dijo Hebe Casado .

El complejo minero fabril Sierra Pintada está en San Rafael. Foto: Gobierno de Mendoza El complejo minero fabril Sierra Pintada está en San Rafael. Foto: Gobierno de Mendoza

¿Hebe Casado candidata?

La Constitución de Mendoza no le permite ser gobernadora a Hebe Casado por lo que de continuar su carrera política deberá optar por otro cargo electivo o como funcionaria. Todo indica que será candidata a intendenta de San Rafael.

“No sé si voy a ser candidata en San Rafael. Si mi figura sirve para desbancar al feudo, sí. Mi lugar en el mundo es San Rafael, creo que hay mucho por hacer por el departamento. Si bien el turismo ha crecido en cierta manera, ha sido por la actividad privada, no ha sido por políticas de Estado. No hay políticas de Estado que lo propicien, ni para ampliar el desarrollo del departamento”, dijo la vicegobernadora.

“Yo creo que los partidos políticos no son importantes. La gente busca gente que los represente”, añadió.

alfredo cornejo Omar Félix hebe casado 2.jpg Hebe Casado, Alfredo Cornejo y Omar Félix. Gobierno

Casado opinó sobre Marcelo D´Agostino

El viernes, el subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino renunció tras conocerse una denuncia por abuso sexual en su contra. Con respecto al tema, Hebe Casado aseguró que es “lo correcto”.

“Cuando hay algún funcionario que está siendo investigado por la Justicia, por el tema que sea, lo más sano es dar un paso y dejar que la Justicia investigue. En caso de ser sobreseído, se verá si vuelve a su cargo o no”, dijo.

marcelo dagostino encuentro juicios por jurado (1) Tras una denuncia por abuso sexual, renunció Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

“La verdad no tengo conocimiento íntegro de la causa y no soy abogada, por lo cual no me corresponde opinar sobre los procedimientos. Le corresponde a la Justicia mirar a todos por igual”, agregó.

Además, celebró la designación de Juan Carlos Jaliff en el cargo vacante. “Se lo he prestado al Gobernador un ratito. Es una parte fundamental de la democracia mendocina. Va a ocupar un lugar con la idoneidad y la experiencia de alguien que ha estado en los diferentes lugares del gobierno y lo ha hecho de forma honrosa. Tiene el respeto de propios y ajenos. Es un libro abierto. Yo me he apoyado mucho en él en estos años de gestión”, cerró.