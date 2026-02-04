El Gobierno creó un nuevo sistema nacional para centralizar datos de las fuerzas de seguridad

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional , oficializó la creación de un nuevo sistema destinado a centralizar y ordenar la información producida por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en todo el país. La medida quedó establecida en la Resolución 108/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Según se detalla en la normativa, la cartera de seguridad detectó la necesidad de elaborar un esquema que permita clasificar, armonizar y sistematizar la información estadística generada por las distintas fuerzas. El diagnóstico oficial indica que, hasta el momento, el relevamiento de estos datos presenta criterios clasificatorios heterogéneos, lo que dificulta su agregación, comparación y análisis a nivel nacional.

Frente a este escenario, se dispuso la creación del Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS) . El objetivo es que cada fuerza pueda cargar datos sobre operativos, procedimientos, intervenciones y resultados en sus propias bases, además de establecer métodos estandarizados para el envío de esa información al Ministerio de Seguridad Nacional . Allí será consolidada, sistematizada y analizada para la elaboración de estadísticas e informes oficiales.

De acuerdo a lo informado, el sistema busca convertirse en una herramienta de apoyo para la planificación, la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas de seguridad basadas en evidencia empírica.

Intervenciones: todas las intervenciones ordinarias o extraordinarias en el marco de la prevención del delito, como respuesta ante el delito, en el mantenimiento del orden público o en tareas de contención o rescate ante desastres naturales y accidentes, así como, el personal o elementos logísticos desplegados en las intervenciones.

Recursos Humanos: cantidades, jerarquías y locaciones de destino del personal operativo, personal de seguridad y personal civil en tareas administrativas o cualquier miembro de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales sin importar si se encuentra bajo licencia, en custodias o consignas fijas, así como todo aquel que desempeñe un rol activo y por tiempo indeterminado en las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales .

Incautaciones: el decomiso, secuestro, incautación o congelamiento de bienes en el marco de una intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales .

Involucrados: todos los posibles inculpados en hechos presuntamente delictivos en los que hayan tomado intervención las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales , ya sea que hayan quedado detenidos, aprehendidos, demorados o hayan sido liberados.

Logística: las cantidades totales de vehículos o elementos logísticos en posesión de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Fallecidos y heridos: el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales , fallecidos o heridos en el cumplimiento de sus funciones o ante hechos ocurridos mientras se hallasen fuera de servicio.

Abatidos: civiles intervinientes y terceros damnificados abatidos por el accionar de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

La resolución establece que cada fuerza deberá adecuar sus procedimientos y normativas internas y designar un área de referencia única, responsable de implementar el sistema. Esa dependencia tendrá a su cargo la recolección, validación, almacenamiento y provisión de los datos, además de resguardar la información por un plazo mínimo de 20 años.

Entre sus funciones también figuran la unificación de criterios de carga, la detección de desvíos y la garantía de disponibilidad periódica de la información. Por otro lado, se designó a la Dirección Nacional de Estadística Criminal como único canal de recepción de los datos y como responsable exclusiva de la distribución de las estadísticas elaboradas, lo que asegura la integridad y confidencialidad de la información.