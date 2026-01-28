WhatsApp se refuerza contra las estafas y ciberataques con una nueva función

WhatsApp sigue fortaleciendo la protección de sus usuarios. La popular app de mensajería, propiedad de Meta, anunció una nueva herramienta de seguridad avanzada que permite a los usuarios activar múltiples restricciones con un solo toque, pensada para reducir los riesgos de accesos no autorizados, suplantaciones y posibles estafas .

La función , denominada “Configuración estricta de la cuenta” (Strict Account Settings), actúa como un modo de seguridad reforzada. Se trata de una capa adicional que centraliza y aplica varios ajustes de privacidad y defensa, simplificando la protección frente a amenazas sofisticadas que suelen aprovechar vulnerabilidades en la interacción diaria.

Ajustes → Privacidad → Avanzado dentro de la app en el dispositivo principal (no está disponible desde WhatsApp Web o la versión de escritorio).

Una vez habilitada, esta configuración limita las interacciones con contactos desconocidos y reduce la superficie de ataque del usuario:

Bloquea automáticamente archivos y multimedia enviados por números que no están en la agenda.

Silencia llamadas de números no registrados, evitando distracciones y posibles intentos de ingeniería social.

Desactiva previsualizaciones de enlaces, reduciendo riesgos de phishing.

Restringe invitaciones a grupos solo a contactos confiables.

Activa de forma automática la verificación en dos pasos y notificaciones de seguridad, para alertar sobre cambios sospechosos.

Con estas medidas, WhatsApp busca replicar un “confinamiento digital” temporal, enfocado en momentos críticos donde el usuario se siente especialmente vulnerable.

Aunque la función está disponible para todos los usuarios, está especialmente recomendada para perfiles con mayor exposición a amenazas dirigidas, como periodistas, figuras públicas, activistas o autoridades, que suelen ser blanco de ataques más complejos.

Según Meta, la idea es ofrecer una defensa eficaz y fácil de activar, sin obligar a configurar cada ajuste individualmente. Se trata de un paso más allá del cifrado de extremo a extremo, que ya es estándar en la plataforma.

La actualización se está implementando de manera gradual en todo el mundo y estará disponible para todos los usuarios en las próximas semanas. Una vez habilitada en tu cuenta, podrás activarla o desactivarla según tus necesidades.