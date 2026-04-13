El Gobierno aumentó el sueldo a los estatales contratados: a quiénes alcanza la suba

El Gobierno de Mendoza otorgó un 10% de aumento salarial a los estatales contratados, a pagarse en dos tramos.

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial del 10% a los trabajadores estatales contratados, a pagarse en dos tramos. A través de un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, se dispuso la suba para empleados públicos que no tienen un cargo de planta.

Mediante el Decreto N° 674, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobernador otorgó un incremento en los honorarios de las personas contratadas en el Estado provincial.

Suba salarial para estatales contratados La suba salarial será del 5% a partir de abril y de otro 5% desde junio de 2026. Ambos aumentos se calcularán sobre la base de los honorarios correspondientes al mes anterior.

La medida del Gobierno provincial se debe a que los empleados públicos contratados no están alcanzados por los acuerdos paritarios del Ejecutivo con los gremios que representan a los trabajadores estatales.

En este sentido, el decreto afirma que “es razonable, oportuno y conveniente otorgar un incremento a partir del mes de abril de 2026, a fin de atender la situación de estas contrataciones, tomando en consideración la situación macroeconómica y siempre dentro de las reales posibilidades financieras y presupuestarias de la provincia”.