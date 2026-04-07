Dalmiro Garay criticó a los medios y lanzó un fuerte descargo sobre la independencia judicial

En un mensaje puramente político y como una suerte de descargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, defendió la independencia del Poder Judicial -al, igual que de la Suprema Corte- y "exhortó" a los medios de comunicación a que "denuncien si es así aquellos actos o sentencias que violenten esta garantía con nombre y apellido" y no hacer alusiones genéricas "sin datos".

Las declaraciones de Garay se dieron en momentos en los que introducía su discurso en el acto de apertura del año judicial 2026, en Tribunales , donde se defendió de críticas que llegan desde hace tiempo respecto a una Justicia poco independiente y con una buena cuota de influencia del gobernador Alfredo Cornejo.

Precisamente, en los últimos días, fue el exministro de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, quien denunció a MDZ Radio que la Corte actual "no tiene la independencia que demostró este tribunal durante varias décadas de democracia" .

El magistrado, exministro de Gobierno de la primera gestión de Alfredo Cornejo, señaló que el rol del Poder Judicial es "central" por un lado, a la hora de "lograr certezas en las relaciones contractuales, proyectando previsibilidad en el tiempo, pero custodiando la legalidad e igualdad del proceso; y por el otro, garantizando derechos, de manera que el que acuda al estrado tenga certeza que su caso será resuelto con el estándar de protección de derechos".

Ante eso, sostuvo que es allí donde "la independencia del magistrado es medular", y expresó que es donde "reposa la confianza del justiciable, de que se fallará siguiendo el precedente, interpretando la ley e integrando el ordenamiento jurídico desanclado de las presiones internas y externas, que incorporan ruidos contrainstitucionales y que solo una sentencia clara y contundente pueda callar".

Apertura del año judicial (15) Julieta Caballero - MDZ

"En esta tarea, encontrarán al Tribunal que presido, acompañando y esforzándose por encontrar espacios de capacitación y contención que refuercen la independencia del magistrado en la toma de decisión", señaló.

Para Garay, la tarea independiente del magistrado "trae una doble responsabilidad, pues no solo debe fallar de manera imparcial, sino hacerlo con sentido de realidad y responsabilidad, conociendo la implicancia de cada decisión, e intentar conjugar dentro del marco de la ley la mejor manera de solucionar el conflicto que debe resolver".

"Sin seguridad no hay derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase", agregó.

Crítica a los medios de comunicación

Lo más jugoso llegó luego de esta introducción, cuando Garay hizo mención "a una crítica que se hace de manera recurrente sobre la independencia del Poder Judicial".

En este sentido, y "más allá" del mecanismo de selección de magistrados, exhortó "a la prensa libre a ser responsable a abordar temas tan complejos que tienen impacto directo en la percepción de un poder del Estado y denunciar, si es así, aquellos actos o sentencias que violenten esta garantía con nombre y apellido, a fin de que sea el sistema el que se encargue de poner las cosas en su lugar".

En tanto, agregó que no se deberían hacer desde los medios "alusiones genéricas de contenido político que, sin un dato alguno, tenga la única finalidad de poner en tela de juicio el rol de un magistrado o del Poder Judicial".

La "falta de independencia" en la Corte, según Pérez Hualde

Como se mencionó, las críticas de Garay llegan tan solo a días del duro mensaje de Pérez Hualde, quien señaló que la Corte actualmente "no tiene la independencia que ha demostrado este tribunal durante varias décadas de democracia" y que está funcionando una "mayoría automática".

Agregó que las últimas reformas donde se eliminaron las salas 1 y 2, más los sorteos y una participación mayor de la resolución de causas por plenarios, favorecen al reconocido "4 a 3" de la Corte. "Ahora todo lo dudoso va a plenario y se aplica el 4-3 automático", sintetizó.

Alejandro Pérez Hualde opinó sobre los riesgos jurídicos de avanzar con Portezuelo del Viento. Foto: UNCuyo Alejandro Pérez Hualde opinó sobre los riesgos jurídicos de avanzar con Portezuelo del Viento. Foto: UNCuyo

"Creo que está funcionando la mayoría automática, de eso no hay duda; hay reclamaciones procesales administrativas que llevan meses y de un trámite muy tortuoso", planteó, y agregó que "sigue habiendo miembros del tribunal independientes, pero bueno, en este momento se ha armado un un grupo, a través de las designaciones políticas, así como (Celso) Jaque designó a su ministro de gobierno (ndr: Mario Adaro), Cornejo designó el suyo (ndr: Dalmiro Garay)".