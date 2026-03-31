Mayoría automática y organismos "capturados": las durísimas acusaciones de Pérez Hualde contra Cornejo

El abogado constitucionalista y exministro de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Pérez Hualde, criticó con dureza la influencia del gobernador Alfredo Cornejo en los organismos de contralor de la provincia, particularmente con las "mayorías" que tiene en la Suprema Corte de Justicia, lo que ha erosionado según su visión, a la institucionalidad local.

31-03-2026 - MC - ALEJANDRO PÉREZ HUALDE, ABOGADO CONSTITUCIONALISTA Y EXMINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA

En diálogo con el programa MDZ Club, por MDZ Radio 105.5, el reconocido jurista señaló que la Corte actualmente "no tiene la independencia que ha demostrado este tribunal durante varias décadas de democracia" y que está funcionando una "mayoría automática".

Agregó que las últimas reformas donde se eliminaron las salas 1 y 2, más los sorteos y una participación mayor de la resolución de causas por plenarios, favorecen al reconocido "4 a 3" de la Corte. "Ahora todo lo dudoso va a plenario y se aplica el 4-3 automático", sintetizó.

"Creo que está funcionando la mayoría automática, de eso no hay duda; hay reclamaciones procesales administrativas que llevan meses y de un trámite muy tortuoso", planteó, y agregó que "sigue habiendo miembros del tribunal independientes, pero bueno, en este momento se ha armado un un grupo, a través de las designaciones políticas, así como (Celso) Jaque designó a su ministro de gobierno (ndr: Mario Adaro), Conejo designó el suyo (ndr: Dalmiro Garay)".

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el gobernador Alfredo Cornejo. Año Judicial Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y el gobernador Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno

Si bien agregó que "a veces algún miembro duda en algún tema, en lo importante está funcionando con una falta de independencia que no estamos acostumbrados los mendocinos", cuestionó.

Sobre su paso por la Corte, no se desligó de su origen radical, pero aseguró que "funcionamos en forma independiente, no siempre aceptamos los fallos que quería el gobierno".

Organismos "capturados"

Pero Pérez Hualde no se quedó en la situación particular de la Suprema Corte, sino que señaló que la influencia del actual gobernador se ha ampliado al resto de organismos de contralor: "Ha capturado la mayoría total del Tribunal de Cuentas, la mayoría del Jury de Enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura, de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información. No hay un solo organismo de control que no tenga el dominio de la mayoría del actual gobierno y eso deteriora mucho al institucionalidad de toda la provincia".

Sobre la influencia de Cornejo, lo calificó de tener una "gran habilidad política" y de un "manejo muy claramente decidido y decisivo sobre los comportamientos de la política de Mendoza".

"No me cabe duda que él personalmente es un hombre extremadamente capaz desde el punto de vista político y así como puede tener ventaja para algunos sectores importantes; no todo lo que hace él está mal, de ninguna manera; pero en lo que es el control del poder, no me cabe duda... el Ministerio Público está capturado totalmente por la por el Poder

Ejecutivo", añadió.

Ante la consulta sobre si en la Justicia de Mendoza hoy "sale lo que el gobierno quiere", Pérez Hualde señaló que en realidad "no sale nada que no quiera". "En donde se pronuncian, no le van a ir en contra", consideró.

"Creo que en eso Mendoza ha deteriorado, pero no es solo por la Corte, es todo órgano destinado a controlar a la provincia, todos los órganos están capturados por la política de gobierno".

De acuerdo al accionar del Consejo de la Magistratura, dijo "progresivamente ha ido perdiendo transparencia. Empezó ya con los gobiernos de Jaque y de (Francisco) Paco Pérez, y ahora ya creo que no hay transparencia".

También dijo lo mismo de la comisión del Jury de Enjuiciamiento, donde "le aseguran mayoría" tener más miembros representantes en las dos cámaras legislativas y de la Corte.

Por último, dijo que lo que se lleva de su paso como ministro de la Suprema Corte (desde el 2004 hasta el 2018) "es la satisfacción de haber trabajado en forma independiente, porque también conté con el respeto de quienes me designaron en ese momento, que fue, Julio Cobos, y también Cornejo, que era el ministro de Justicia cuando me designaron. Yo conté con el respeto de ellos, no tuve jamás una una presión".