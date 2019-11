Cornejo va por la unidad de Cambiemos, pero sin Macri como líder

La tarde un tanto desapacible del otoño en París fue el marco para que Alfredo Cornejo viera ayer con sus propios ojos la protesta de los chalecos amarillos, uno de los fenómenos de descontento social más importantes de los últimos tiempos en todo el mundo. Hacía tiempo que no visitaba la ciudad. La última (y única vez) había sido hace más de veinte años, cuando estuvo un fin de semana de escapada mientras vivía en España. El gobernador recorrió las calles de la “Ciudad luz” este sábado, con una mezcla del encantamiento típico del turista que la recorre casi como si fuese la primera vez, pero sin poder dejar a la vez de pensar en todo lo que esa marcha representa. Una cosa lo tuvo tan abstraído como la otra.

Hoy llegará a Burdeos, en donde participará de la asamblea anual de las Grandes Capitales del Vino y será el momento de reencontrarse con Rodolfo Suárez.

El gobernador electo tocó Paris ayer por la mañana y voló de inmediato hacia la sede en dónde se desarrollará la asamblea, que será la escala previa a la gira que, desde el miércoles, ambos encararán por China.

Cornejo y Suarez cargaron en las valijas un puñado de temas pendientes a resolver, aunque alguno de ellos ya entró en la etapa de las definiciones.

Antes de irse, el actual enviará a la Legislatura dos proyectos de ley que serán clave para el arranque de la nueva gestión. Uno será el Presupuesto 2020 y el otro la nueva Ley de Ministerios.

Con el Presupuesto todavía no hay nada definitivo. Suarez pretende esperar algunas definiciones nacionales para cerrar los números finales de lo que será su pauta de gastos en el primer año.

Pero en cuanto a cómo será el organigrama de la próxima administración ya está claro. El futuro dividirá en dos al actual súper ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y reagrupará Cultura y Turismo en una sola cartera.

El monstruo administrativo creado por Cornejo cuando asumió ya perdió razón de ser, entiende Suarez. Y, fundamentalmente, porque haca cuatro años en un contexto de ajuste fiscal eran pocos los fondos para hacer obra pública en la provincia.

La idea ahora es que un ministro de haga cargo de las áreas de Economía y Energía y que otro maneje Infraestructura y Obra Pública exclusivamente. Y con más recursos, por supuesto.

El otro punto que definirá la ley de Ministerios será la fusión nuevamente de Cultura y de Turismo en un ministerio. Desaparecerá la secretaría de Cultura y el mismo funcionario que quedará a cargo de esa cartera, será el responsable del Ente Provincial de Turismo que diseñó Cornejo.

Los nombres del futuro gabinete se conocerán la primera semana de diciembre. Pero la ronda de ofrecimientos para ocupar esos cargos ya comenzó. Es más, se menciona que ya hay uno de ellos que seguramente será sorpresivo.

Cornejo, por su parte, piensa en lo que se viene para él en el Congreso. La línea ya está más que clara: como diputado nacional, apostará a sostener la unidad de Cambiemos, referenciarse como opositor a nivel nacional y con una postura que será irreductible, además: no aceptará el liderazgo de Mauricio Macri en esa coalición opositora.

El objetivo de fondo, claro está, será la construcción de una candidatura presidencial para 2023. Pero para ello deberá enfrentar previamente varios desafíos políticos a los que les dará un toque menos personal.

Primero apostará por sostener el frente opositor en un marco de conducción horizontal compartida con Horacio Rodríguez Larreta. No se sabe si seguirá o no al frente del Comité Nacional de la UCR (posiblemente no) aunque ya comenzó a puntear los votos que precisa para quedarse con la conducción del bloque de diputados radicales en la Cámara Baja.

Pero, sobre todo, su juego estará en ser uno de los interlocutores opositores de los acuerdos que seguramente buscará Alberto Fernández para avanzar con leyes que precise en el Congreso.

Aquí Cornejo dice por estos días que lo ve al mandatario electo “desorientado” y que existe mucha incertidumbre política acerca de cuál será verdaderamente el rol que ocupará Cristina Kirchner.

Después de la derrota del domingo 27, el presidente y el gobernador mendocino hablaron por teléfono. La tensión continúa y ahora se traslada a futuro por la intención de Macri y de su entorno de convertirse en líder de la oposición luego de la remontada en las elecciones.

El contenido de la charla, se suma a la lista de reproches mutuos que los dos se han propiciado en lo últimos meses y marca lo que se viene.

- "Podrás decir que la derrota fue digna, pero fue derrota al fin. Llegaste con un cepo y te fuiste con un cepo. Y sobre todo, más allá de tu remontada, lo que quedó es que el peronismo va a volver a gobernar durante los últimos cuatro años en el país".