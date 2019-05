Cornejo: "Ahora deberemos tener una reunión con el presidente"

Desde que comenzó la convención nacional del radicalismo en Parque Norte, la mayoría daba por hecho que el documento propuesto por Alfredo Cornejo en consenso con autoridades partidarias sería aprobado. Finalmente, con 271 votos a favor, 14 en contra y 29 ausentes se aprobó la posibilidad de que una comisión integrada por seis miembros analice la posibilidad de sumar otras fuerzas políticas a Cambiemos. Esos seis radicales, además, delinearán la estrategia electoral con el PRO.

"Están todas las posibilidades abiertas. Queremos ver, en armonía, la viabilidad de la ampliación de la coalición a otras fuerza", manifestó Cornejo y puso como ejemplo al peronismo republicano.

En este sentido, aseguró que la mesa conformada por Cornejo, Gerardo Morales y Gustavo Valdés -además de otros tres miembros a confirmar- conversará con el PRO la estrategia electoral. Por eso, reconoció que a la brevedad se dará una reunión con Mauricio Macri para que conozca la postura del radicalismo y se tracen los pasos a seguir. "Deberá haber reunión con el presidente. Estamos abiertos y tolerantes, porque no queremos imponer ideas ni discutir cargos, sino hablar estrategia", aseveró.

Cornejo aseguró que el jefe del Ejecutivo nacional "sabe del riesgo de que vuelva el populismo" y admitió que una de las posibilidades que baraja la UCR es la "competencia en en las PASO y otras opciones".

En cuanto a la eventual ampliación de la concertación el gobernador de Mendoza explicó que para hacerlo necesitaban el apoyo del partido. "Queríamos estar apoyados por la convención para hacer un recorrido de eventual influencia para sumar fuerza al frente".

Por último, Cornejo dijo que la UCR no debe verse el ombligo y reconoció que "Cambiemos aportó grandes cosas a este país desde el 2015" pero aclaró que también "tiene varios temas pendientes en materia económica y en materia social".

Incluso, responsabilizó al frente que integra por la posibilidad de que regrese un gobierno populista si la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner gana las elecciones.

"Creemos que la deliberación de la estrategia para tener una mejor economía y generar riqueza debe ser pública y no en cuatro paredes", criticó el gobernador. Además, responsabilizó al gobierno nacional por la mala estrategia electoral en algunas provincias que son gobernadas por el peronismo. "No ha habido vocación de ganar las provincias que no tenía Cambiemos. Para nosotros es clave para vencer al populismo", cuestionó.

También criticó que hubo errores en las negociaciones de proyectos de ley en los que se priorizaba el diálogo con gobernadores de la oposición y no se escuchaba a la conducción de Cambiemos. Incluso acusó al PRO de decir que los llamados de atención del radicalismo causaban zozobra económica, por una crítica de la coalición".

"El presidente ha tomado casi todas las decisiones estratégicas en soledad. Nos parece que con el peso de la convención y del radicalismo ahora pueden negociarse mejores condiciones para la coalición para así superar problemas que no hemos podido afrontar", argumentó Cornejo.

"En general en la Argentina hay un gran sector de la sociedad que cree en valores de la igualdad, derechos y de esfuerzos. Gente que deberían sentirse identificada con Cambiemos pero están perdiendo la esperanza", lamentó el mandatario y se mostró ilusionado de revertir esa situación con un frente de gobierno amplio y fuerte.