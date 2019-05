Lousteau anticipa unas PASO: "Es muy difícil imponer un candidato en coalición"

Llegó a Parque Norte como uno de los protagonistas de la película y así lo ven varios. El diputado Martín Lousteau se perfila como un potencial candidato del oficialismo y este lunes ratificó en la convención nacional del radicalismo que Cambiemos necesita ampliarse y que en una coalición la forma de definir candidaturas es en las PASO.

La pertenencia de la UCR en Cambiemos ya es un hecho. La discusión gira en torno a la necesidad de ampliar el frente a otros partidos o ratificarlo tal como se aprobó en 2015. Para Lousteau, no hay dudas de que es necesario invitar a otros partidos como el socialismo y el GEN. "Yo soy parte de un colectivo. Lo que me interesa es armar algo más grande para dar respuesta. Si no hay algo más grande yo no voy a estar", afirmó el diputado y puso como ejemplo el armado político de Alfredo Cornejo en Mendoza, donde Cambia Mendoza incluye a otros partidos además de la Coalición Cívica y el PRO.

Para Lousteau "lo que se ha demostrado es que los desafíos más grandes no han sido resueltos y que para eso se necesita fortaleza en la coalición". "El límite son los que no tienen las mismas coincidencias y cierta visión del Estado. Los que se quieren apropiar el Estado", adhirió.

Por último, reconoció que "es muy difícil en una coalición imponer candidatos". En este sentido, esgrimió que para dirimir esa situación el camino lógico de cualquier coalición son las primarias para dirimir candidaturas.