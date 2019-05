Cornejo: “Exigimos más coalición y menos Pro en las decisiones”

El titular del comité federal de la UCR, Alfredo Cornejo, lanzó duras críticas al Gobierno nacional en la convención partidaria que define el futuro de su lugar en la alianza Cambiemos.

“Tenemos posibilidades ciertas de perder las elecciones de octubre y el ballotage”, advirtió con firmeza el gobernador, por lo cual consideró vital “ampliar la alianza incluyendo a peronistas republicanos”, se preguntó.

"Debe entender el presidente Macri que debe ser tolerante y escuchar más. Que no le proponemos cosas sin sentido", dice Cornejo y ratifica la pertenencia de la UCR a Cambiemos "o como se tenga que llamar el frente" @mdzol pic.twitter.com/EnQkYZiYsl — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) 27 de mayo de 2019

“Ratificamos orgullosos lo que hicimos en 2015, pero con humildad y sin soberbia admitimos: no hemos logrado objetivos que enamoren a los sectores medios, medio-bajos, que han recibido de este Gobierno solo el ajuste”, dijo en crítica abierta a Mauricio Macri.

“Exigimos más coalición y menos Pro en las decisiones”, agregó el gobernador, en referencia a una queja que se sintió durante todo el día: el poco peso que tuvo el radicalismo en la política de Cambiemos a nivel nacional.

Además consideró que el presidente “ha cometido errores políticos garrafales”, y puso como ejemplo la billetera generosa para con provincias peronistas que no adhirieron a los consensos básicos de gestión.

"No hemos logrado -bajar la pobreza", reconoció Cornejo al tiempo que admitió que "se ha endeudado más el país y no tenemos resultados económicos". "Nosotros no debemos callarnos, debemos hacer crítica y autocrítica, pero también elevar las propuestas para no quedarnos en la queja", dijo el jefe de la UCR.

En este sentido ratificó su propuesta de permanecer dentro de la alianza Cambiemos, pero también "procurar la conformación de un frente mucho más amplio que logre los objetivos que no logramos hasta aquí y que espera buena parte del pueblo argentino".

"¡Basta de extorsionarnos!"

En uno de los pasajes más duros de su discurso Cornejo habló sin tapujos de la "extorsión" que sufren los radicales de parte del macrismo. "Pedimos que dejen de extorsionarnos con cada crítica del raicalismo", señaló.

"Dicen que cada crítica nuestra por las tarifas dispara el riesgo país . Que cada cuestionamiento político impacta en la inflación o le suma a Cristina Kichner (....) Queremos decirles: ¡Basta de extorsionarnos!", enfatizó Cornejo.